Vuslat'ın 16. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 16. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümünde, tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar verecek. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 29 Nisan Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanları ve 16. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 16. bölümünde;
Tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar veriyor. Aziz’in cezaevinde can güvenliği tehlike altına girerken, koğuşta da dışarıda öğrenemediği sırların kapısını aralamaya devam eder.
Aziz’in tutuklanmasını izlemek zorunda kalan Tahsin, bir yandan ailesine gelen tehditlerle uğraşırken diğer yandan geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Abisinin durumundan habersiz olan Kerem, kendi gerçekleriyle yüzleşmektedir.
Feride’nin yaşayacağı büyük şok geçmiş anıları hatırlamasına sebep olur. Aziz’i kurtarabilmek uğruna, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kader karşında yenilgiye uğrayacak ve oda kendi imtihanıyla yüz yüze kalacaktır.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Büyük Deniz” adımına ilerlerken, Aziz, kendi öfkesinin bedelini ödemek için cezasını çekmeye razı olmuş ve kaderini kabullenmiştir. Bu kabullenişin, kendisine nelere mal olacağını öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.
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