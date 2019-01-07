Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu kimdir?
Vuslat dizisinde Aziz karakterine hayat veren Kadir Doğulu, dizinin ilk gününde araştırılan isim oldu. Daha önce birçok dizide boy gösteren yakışıklı isim, 2010 yılında Küçük Sırlar dizisi ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bana Sevmeyi Anlat gibi dizilerde de boy gösteren Kadir Doğulu, son olarak Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandırıyor. İşte, Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu hakkında bazı bilgiler
Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimi burada tamamladı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşen Doğulu, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışmaya başladı.
Oyunculuk yeteneği keşfedilen Doğulu, 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile görsel sanatlar kariyerine başladı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından 2011 yılında “Pis Yedili” adlı dizide yer aldı. Ardından 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Fatih Harbiye” dizisinde baş rolde oynamış olan Kadir Doğulu 2014 Aralık ayında Fatih Harbiye dizisinin Final yapması ile yeni başlayacağı projesine hazırlanmaktadır.
2013 yılında “Bir Hikayem Var” filmiyle beyaz perdeye ilk adım atan Kadir Doğulu, 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Star Işığı X-Factor” şarkı yarışmasının da sunuculuğu üstlenen Kadir Doğulu "Sevdam Alabora " dizisinde rol aldıktan sonra,"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Mehmed Giray karakterini canlandırmıştır.
Fox TV'de yayına giren " Bana Sevmeyin Anlat" dizisinde "Alper" karekterini canlandırmış olan Kadir Doğulu 2018 yılında Star Tv ekranlarında "Babamın Günahları " isimli yeni dizisi ile izleyicisi ile buluşmuştur.
Kadir Doğulu'nun son durağı ise Vuslat dizisi olmuştur.
KADİR DOĞULU'NUN CANLANDIRDIĞI AZİZ KARAKTERİ
Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”
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