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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.01.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu kimdir?

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Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu kimdir?

Vuslat dizisinde Aziz karakterine hayat veren Kadir Doğulu, dizinin ilk gününde araştırılan isim oldu. Daha önce birçok dizide boy gösteren yakışıklı isim, 2010 yılında Küçük Sırlar dizisi ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bana Sevmeyi Anlat gibi dizilerde de boy gösteren Kadir Doğulu, son olarak Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandırıyor. İşte, Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu hakkında bazı bilgiler

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimi burada tamamladı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşen Doğulu, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışmaya başladı.

Oyunculuk yeteneği keşfedilen Doğulu, 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile görsel sanatlar kariyerine başladı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından 2011 yılında “Pis Yedili” adlı dizide yer aldı. Ardından 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Fatih Harbiye” dizisinde baş rolde oynamış olan Kadir Doğulu 2014 Aralık ayında Fatih Harbiye dizisinin Final yapması ile yeni başlayacağı projesine hazırlanmaktadır.

2013 yılında “Bir Hikayem Var” filmiyle beyaz perdeye ilk adım atan Kadir Doğulu, 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Star Işığı X-Factor” şarkı yarışmasının da sunuculuğu üstlenen Kadir Doğulu "Sevdam Alabora " dizisinde rol aldıktan sonra,"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Mehmed Giray karakterini canlandırmıştır.

Fox TV'de yayına giren " Bana Sevmeyin Anlat" dizisinde "Alper" karekterini canlandırmış olan Kadir Doğulu 2018 yılında Star Tv ekranlarında "Babamın Günahları " isimli yeni dizisi ile izleyicisi ile buluşmuştur. 

Kadir Doğulu'nun son durağı ise Vuslat dizisi olmuştur.

KADİR DOĞULU'NUN CANLANDIRDIĞI AZİZ KARAKTERİ 

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”

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