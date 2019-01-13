Vuslat 2. bölüm fragmanında heyecan artıyor
Vuslat dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Dükkânını yanarken gören Faik hastaneye kaldırılır. Yalçın, yangının kundaklama olduğunu öğrenir. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fırat’ın karanlık kimliği ortaya çıkmaya başlar. Hasibe’yle ilgili gizemli bir gerçek ortaya çıkar. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dükkânını yanarken gören Faik hastaneye kaldırılır. Yalçın, yangının kundaklama olduğunu öğrenir. Fırat’ın karanlık kimliği ortaya çıkmaya başlar. Hasibe’yle ilgili gizemli bir gerçek ortaya çıkar. Nehir, Aziz ve Perihan arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Faik’in herkesten sakladığı borcu aileyi karıştırır. Kerem, Aziz’e açtığı gizli savaşı sürdürürken, Aziz, Salih’le ilk defa karşılaşır. Perihan evde otoritesini sağlamakta zorlanırken, holdingte işler karışır. Aziz’in büyük doğum günü partisinde herkesi büyük bir sürpriz bekler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle