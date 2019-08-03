Vizontele filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2001 yapımı Vizontele, beyazperde ardından defalarca televizyon ekranlarında yer aldı. Yayına girdiği tarihte büyük bir yankı uyandıran Vizontele gerek konusu ve oyuncu kadrosuyla gerekse replikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Vizontele filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 2001 yapımı Vizontele ekranda yer aldıkça filmin oyuncu kadrosu ve konusu bir kez daha gündeme geliyor. Vizontele filminin çekimleri, filmin hikayesinin de geçtiği Van’ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilmişti. Senaryoyu üstlenen Yılmaz Erdoğan'ın aynı zamanda başrolünü üstlendiği Vizontele’nin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun, Cem Yılmaz’ın yanı sıra Şebnem Dönmez, Tuncer Salman ve Bican Günalan yer alıyor.
KONUSU
1974 yılında Anadolu'da kırsal bir kasaba ilk defa televizyonla buluşur. Bu olay köylüleri hem heyecanlandırır hem de kaygılandırır. Belediye Baskanı Nazmi bu isin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardim alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
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