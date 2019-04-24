Veda gecesi
İstanbullu Gelin dizisinin oyuncuları ve set ekibi, önceki akşam Maslak Esnaf’ta düzenlenen veda gecesinde bir araya geldi.
31 Mayıs’ta final yapacak olan dizi için veda gecesi düzenleyen ekip, gece boyunca eğlendi.Geceye dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yanı sıra tüm kadro neredeyse eksiksiz katıldı. Özcan Deniz’in şarkılarıyla herkesi coşturduğu geceye Aslı Enver de danslarıyla renk kattı.
Gecenin sonunda ekip, dizinin sembolü Boran Konağı şeklindeki pastayı birlikte kesti.
Dizide kısa bir süre yer alan Defne Samyeli, geceye sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte katıldı. İkili mekandan el ele ayrıldı.
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