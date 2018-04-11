Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Nail Kırmızıgül sürprizi
Vatanım Sensin dizisini yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in 52. bölüm fragmanına sürpriz bir isim dikkat çekiyor. Usta oyuncu Nail Kırmızıgül, tarihi dizinin 12. bölümünde kadroya dahil olacak. İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ve detayları!
Vatanım Sensin 52. bölüm fragmanı yayınlandı, önemli ipuçları geldi. Filippos ve Adonis, hain planları için harekete geçiyor! Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir. Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak üzere onunla anlaşma yapma peşindedir. Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir. Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.
Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 12 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gece yarısı sokak ortasında silahlar çekilir ve Hilal sırtından vurulur. Hilal, kanlar içinde yere yığılır.
Her yerde Hilal’i arayan Leon, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Hilal’i vakit kaybetmeden hastaneye götürür. Hastaneye gelen Cevdet perişan olur. Hilal’e hiçbir zaman gerçek kimliğini söyleyemeyen Cevdet, içinde biriktirdiği sırları baygın haldeyken itiraf eder. Hilal’in ölüm kalım savaşı verdiğini öğrenen Azize, Hasibe ana ve Yıldız da çok zor dakikalar geçirmeye başlarlar.
Hilal’i öldüremeyen Adonis ise yarım kalan işini tamamlama derdindedir. Hilal’in hastanedeki odasına giden Adonis, onu öldürmek için yeniden harekete geçecektir. Cevdet ise Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirir. Bu kez vazifesinde çok dikkatli olmak zorundadır. Zira Yunan Ordusu’ndan gizli gerçekleştireceği vazife, Milli Mücadele için büyük önem arz etmektedir.
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