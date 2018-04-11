Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Nail Kırmızıgül sürprizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
11.04.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Nail Kırmızıgül sürprizi

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Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Nail Kırmızıgül sürprizi

Vatanım Sensin dizisini yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in 52. bölüm fragmanına sürpriz bir isim dikkat çekiyor. Usta oyuncu Nail Kırmızıgül, tarihi dizinin 12. bölümünde kadroya dahil olacak. İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Vatanım Sensin 52.  bölüm fragmanı yayınlandı, önemli ipuçları geldi. Filippos ve Adonis, hain planları için harekete geçiyor! Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir. Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak üzere onunla anlaşma yapma peşindedir. Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir. Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 12 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece yarısı sokak ortasında silahlar çekilir ve Hilal sırtından vurulur. Hilal, kanlar içinde yere yığılır.

Her yerde Hilal’i arayan Leon, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Hilal’i vakit kaybetmeden hastaneye götürür. Hastaneye gelen Cevdet perişan olur. Hilal’e hiçbir zaman gerçek kimliğini söyleyemeyen Cevdet, içinde biriktirdiği sırları baygın haldeyken itiraf eder. Hilal’in ölüm kalım savaşı verdiğini öğrenen Azize, Hasibe ana ve Yıldız da çok zor dakikalar geçirmeye başlarlar.

Hilal’i öldüremeyen Adonis ise yarım kalan işini tamamlama derdindedir. Hilal’in hastanedeki odasına giden Adonis, onu öldürmek için yeniden harekete geçecektir. Cevdet ise Mustafa Kemal Paşa tarafından vazifelendirir. Bu kez vazifesinde çok dikkatli olmak zorundadır. Zira Yunan Ordusu’ndan gizli gerçekleştireceği vazife, Milli Mücadele için büyük önem arz etmektedir.

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