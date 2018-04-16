Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının sevilen tarihi dizisi Vatanım Sensin’in yeni bölüm fragmanı son gelişmelerden bu yana bekleniyor. Ekran macerasında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in 12 Nisan tarihli bölümüne Hilal’in felç kalması damga vurdu. Kızını vuranların peşine düşen Cevdet, final sahnesinde doktor kılığına giren Filippos’un adamını vurdu. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Perşembe akşamlarına damga vuran Vatanım Sensin dizisinin yepyeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarihe ışık tutan sahnelerinin yanı sıra kadrosuna konuk ettiği isimlerle de sık sık gündem olan Vatanım Sensin en son 52. bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin son bölümünde felç kalan Hilal’in Leon ile yaptığı duygusal konuşma ekrana kilitledi, finalde ise Cevdet ve Filippos tarafından tutulan doktor karşı karşıya geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? Cevdet, intikamını alabilecek mi? Tüm bu sorulara yanıt arayan izleyiciler yeni fragmanı sorguluyor. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cevdet, Güney Cephesi’nin kapanması yolunda büyük bir adım atsa da Filippos’un son hamlesiyle Doğu Cephesi yeniden karışmış, Türk Ordusu'nun gücü tek cephede toplanamaz hale gelmiştir. Hilal yeni durumunu kabullenmekte güçlük çekerken, ne Leon ne de ailesi onun umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyecektir. Böylece Cevdet ve Leon, Hilal’i bu hale getiren caninin izini sürmeye başlarlar. Ancak failin kimliği onları yepyeni bir şüpheye iter.
Filippos ise Yunanistan’da ilan edilen seferberliğin yardımıyla Türklerin üzerine yürümek için büyük bir ordu kurmuştur. İki ordu cephede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Filippos kendi planlarını uygulamak için harekete geçer.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle