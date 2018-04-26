Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim
Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Vatanım Sensin’in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde 2 sürpriz isim var! İşte Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı ve kadroya konuk olarak katılacak olan iki ismin rolleri!
Vatanım Sensin yeni bölümü için geri sayım başladı. En son 12 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Vatanım Sensin 53. bölümünde olaylı sahnelerin yanı sıra sürpriz isimler yer alıyor. Beyaz Gelincik, Lale Devri ve Kocamın Ailesi gibi başarılı dizilerin oyuncusu Kadir Kandemir, “İzzet”, “Ateşböceği” dizisinde rol alan ünlü tiyatro oyuncusu Kayra Şenocak da “Doktor Suat” karakteriyle Vatanım Sensin’e konuk olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Vatanım Sensin’in 26 Nisan 2018 Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk Ordusu’nu iki cephede savaşmaya zorlayan Yunan Kumandanı Filippos, planının başarılı bir şekilde ilerlediğini söylüyor; Cevdet duydukları karşısında büyük bir şok yaşıyor! Yunan Ordusu'nun ilerleyişinin durdurmak için İsmet Paşa'nın emri, Cevdet'i güç bir duruma düşürür. Cevdet, Türk Ordusu'nun üzerine ateş emri verecektir. Yunan Ordusu içindeki vazifesinin sürdüren Cevdet, bunu başarabilecek midir?
Yunan Ordusu, Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başlar. Kütahya'nın işgal edilmesinden sonra Eskişehir'in kapılarına dayanır. Bu Türk Ordusu'nu yeni planlar yapmaya zorlar ve İsmet Paşa, Cevdet'e önemli bir vazife verir. Bu vazife, Cevdet için oldukça kritik bir karardır. Zira kendi askerlerinin üzerine ateş emri verecektir. İzmir'deki çatışmalar giderek artar ve Milli Mücadele'de yeni bir dönem başlar. Yunan Kumandanı Filippos ise işgalci devletlerle birlikte bu savaşı kazanacaklarına inanır.
Kadir Kandemir
Kayra Şenocak
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