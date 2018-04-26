Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
26.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim

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Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının perşembe akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Vatanım Sensin’in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde 2 sürpriz isim var! İşte Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı ve kadroya konuk olarak katılacak olan iki ismin rolleri!

Vatanım Sensin yeni bölümü için geri sayım başladı. En son 12 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Vatanım Sensin 53. bölümünde olaylı sahnelerin yanı sıra sürpriz isimler yer alıyor. Beyaz Gelincik, Lale Devri ve Kocamın Ailesi gibi başarılı dizilerin oyuncusu Kadir Kandemir, “İzzet”, “Ateşböceği” dizisinde rol alan ünlü tiyatro oyuncusu Kayra Şenocak da “Doktor Suat” karakteriyle Vatanım Sensin’e konuk olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 

Vatanım Sensin’in 26 Nisan 2018 Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk Ordusu’nu iki cephede savaşmaya zorlayan Yunan Kumandanı Filippos, planının başarılı bir şekilde ilerlediğini söylüyor; Cevdet duydukları karşısında büyük bir şok yaşıyor! Yunan Ordusu'nun ilerleyişinin durdurmak için İsmet Paşa'nın emri, Cevdet'i güç bir duruma düşürür. Cevdet, Türk Ordusu'nun üzerine ateş emri verecektir. Yunan Ordusu içindeki vazifesinin sürdüren Cevdet, bunu başarabilecek midir?

Yunan Ordusu, Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başlar. Kütahya'nın işgal edilmesinden sonra Eskişehir'in kapılarına dayanır. Bu Türk Ordusu'nu yeni planlar yapmaya zorlar ve İsmet Paşa, Cevdet'e önemli bir vazife verir. Bu vazife, Cevdet için oldukça kritik bir karardır. Zira kendi askerlerinin üzerine ateş emri verecektir. İzmir'deki çatışmalar giderek artar ve Milli Mücadele'de yeni bir dönem başlar. Yunan Kumandanı Filippos ise işgalci devletlerle birlikte bu savaşı kazanacaklarına inanır.

Kadir Kandemir

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim


Kayra Şenocak

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - 2 sürpriz isim


 

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