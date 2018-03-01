Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Vatanım Sensin 47. bölümü neden yok? Yeni bölüm hangi gün?

Vatanım Sensin 47. bölümü neden yok? Yeni bölüm hangi gün?

Vatanım Sensin’in yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Ekran macerasına ikinci sezonuyla devam eden Vatanım Sensin’in 47. bölüm akıbeti merak ediliyor. Peki Vatanım Sensin 47. bölümü neden yok? Yeni bölüm hangi gün?

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 19:29 | Son Güncelleme :

Kanal D’nin 1 Şubat tarihli yayın akışında Vatanım Sensin detayı dikkat çekti. Yayınlandığı günlerde tarihi sahneleriyle sosyal medyayı da sallayan Vatanım Sensin’in yeni bölümü yerine tekrarın görülmesi farklı sorgulamalara neden oldu.

22 Şubat Perşembe günü gelişmeleri hafızalara kazınan Vatanım Sensin, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm tarihinin ise fragmanla birlikte belli olması bekleniyor. Yapım şirketi ve dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KADRODAN AYRILAN İSİMLER

Onur Saylak

Tevfik

Vatanım Sensin’in başından beri kadroda olan Onur Saylak, Tevfik rolüne hayat verdi. Gözü açık, hırslı bir Yüzbaşı olan Tevfik, kan kardeşi olan ancak başarılarını içten içe kıskandığı Cevdet’in en büyük düşmanlarından biriydi. Aynı zamanda Azize’ye aşık olan Tevfik, ikinci sezonda bambaşka bir karaktere büründü. Yanık Efe olarak anılan Tevfik, Cevdet’in kurşunuyla hayatını kaybetti.

Ufuk Bayraktar

Dağıstanlı

Kızanlarıyla Yunan Ordusu'na kök söktürürken, kahramanlıkları dilden dile anlatılan gözüpek bir efe. Kuvvayi Seyyare’nin en güçlü komutanı… Sertliği ve pervasızlığıyla sadece düşmanını değil dostunu bile ürkütür. Cesareti, inadı ve kibri kurtuluşa giden yolda kaderine yön verdi. Hırsına yenik düşen Dağıstanlı, Cevdet’in kimliğini açığa vuran mektubu Filippos’a ulaştırdıktan sonra bıçak darbesiyle öldü.

Şükran Ovalı

Seher

Rahmetli babasının Dağıstanlı’ya emanet ettiği, çekici ancak tekinsizliği hemen fark edilen bir kadındı. Kurnazlığını ve kadınlığını kullanarak aklındakini yaptırmaktan çekinmedi. Dağıstanlı’ya yakın duran her kadın ya da ailesine zarar verdi ancak büyük aşkı nedeniyle hayatından oldu. Sevdiği adam Dağıstanlı tarafından öldürüldü.

Baki Davrak

Vasili

İzmir işgalini gerçekleştiren Yunan Komutanı Vasili, başarılı, gözü kara, zeki, acımasız bir milis Kumandandı. Aynı zamanda Leon’un babası olan Vasili, Cevdet’in oyunu sonrasında ihanetle suçlanmış ve infaz edilmişti.

Etiketler: vatanım sensin , vatanım sensin neden yok , vatanım sensin yeni bölüm , yeni bölüm ne zaman , SeoHaber , televizyon , yayın , televizyon programı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri