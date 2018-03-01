Vatanım Sensin 47. bölümü neden yok? Yeni bölüm hangi gün?

Kanal D’nin 1 Şubat tarihli yayın akışında Vatanım Sensin detayı dikkat çekti. Yayınlandığı günlerde tarihi sahneleriyle sosyal medyayı da sallayan Vatanım Sensin’in yeni bölümü yerine tekrarın görülmesi farklı sorgulamalara neden oldu.
22 Şubat Perşembe günü gelişmeleri hafızalara kazınan Vatanım Sensin, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm tarihinin ise fragmanla birlikte belli olması bekleniyor. Yapım şirketi ve dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KADRODAN AYRILAN İSİMLER
Onur Saylak
Tevfik
Vatanım Sensin’in başından beri kadroda olan Onur Saylak, Tevfik rolüne hayat verdi. Gözü açık, hırslı bir Yüzbaşı olan Tevfik, kan kardeşi olan ancak başarılarını içten içe kıskandığı Cevdet’in en büyük düşmanlarından biriydi. Aynı zamanda Azize’ye aşık olan Tevfik, ikinci sezonda bambaşka bir karaktere büründü. Yanık Efe olarak anılan Tevfik, Cevdet’in kurşunuyla hayatını kaybetti.
Ufuk Bayraktar
Dağıstanlı
Kızanlarıyla Yunan Ordusu'na kök söktürürken, kahramanlıkları dilden dile anlatılan gözüpek bir efe. Kuvvayi Seyyare’nin en güçlü komutanı… Sertliği ve pervasızlığıyla sadece düşmanını değil dostunu bile ürkütür. Cesareti, inadı ve kibri kurtuluşa giden yolda kaderine yön verdi. Hırsına yenik düşen Dağıstanlı, Cevdet’in kimliğini açığa vuran mektubu Filippos’a ulaştırdıktan sonra bıçak darbesiyle öldü.
Şükran Ovalı
Seher
Rahmetli babasının Dağıstanlı’ya emanet ettiği, çekici ancak tekinsizliği hemen fark edilen bir kadındı. Kurnazlığını ve kadınlığını kullanarak aklındakini yaptırmaktan çekinmedi. Dağıstanlı’ya yakın duran her kadın ya da ailesine zarar verdi ancak büyük aşkı nedeniyle hayatından oldu. Sevdiği adam Dağıstanlı tarafından öldürüldü.
Baki Davrak
Vasili
İzmir işgalini gerçekleştiren Yunan Komutanı Vasili, başarılı, gözü kara, zeki, acımasız bir milis Kumandandı. Aynı zamanda Leon’un babası olan Vasili, Cevdet’in oyunu sonrasında ihanetle suçlanmış ve infaz edilmişti.
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