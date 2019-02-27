Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Unutursam Fısılda filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Unutursam Fısılda filminde geçmiş ve bugün bir arada işleniyor. Duygu yüklü filmin başrolünde iki usta oyuncu Hümeyra ve Işıl Yücesoy da yer alıyor. Peki, Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Unutursam Fısılda, 29 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmişti. Yıllarca görüşmeyen Hatice ve kız kardeşi Hanife’nin yıllar sonra hesaplaşmalarını duygu yüklü sahnelerle anlatan Unutursam Fısılda filminde başrol karakteri Hatice’nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, yaşlılığını Hümeyra; Hanife’nin yaşlılığını Işıl Yücesoy, gençliğine ise Gözde Çığacı canlandırıyor. Dörtlüye kadroda Mehmet Günsur ve Kerem Bürsin eşlik ediyor. Filmin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
KONUSU
Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir..
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