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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Unutursam Fısılda filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Unutursam Fısılda filminde geçmiş ve bugün bir arada işleniyor. Duygu yüklü filmin başrolünde iki usta oyuncu Hümeyra ve Işıl Yücesoy da yer alıyor. Peki, Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Unutursam Fısılda, 29 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmişti. Yıllarca görüşmeyen Hatice ve kız kardeşi Hanife’nin yıllar sonra hesaplaşmalarını duygu yüklü sahnelerle anlatan Unutursam Fısılda filminde başrol karakteri Hatice’nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, yaşlılığını Hümeyra; Hanife’nin yaşlılığını Işıl Yücesoy, gençliğine ise Gözde Çığacı canlandırıyor. Dörtlüye kadroda Mehmet Günsur ve Kerem Bürsin eşlik ediyor. Filmin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

KONUSU

Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir..

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