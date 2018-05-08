Ünlü oyuncu ringe çıktı!
İlk kez Kiraz Mevsimi isimli dizide başrol oynayarak başarılı işlere imza atan genç ve güzel oyuncu Özge Gürel, MAG Mayıs sayısı için objektif karşısına geçti.
Ringde bir birinden iddialı pozlar veren ünlü oyuncu, özel hayatı ile ilgili soruları da yanıtladı. “Bana hayal kurduran bir senaryo okuduğumda yeniden çalışmak için hazırım demektir” diyerek rol aldığı projelerde hangi özelliklere dikkat ettiğini anlatan Gürel, Türkiye’de oyuncu olmayı da özel röportajında anlatıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle