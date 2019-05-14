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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Ünlü komedyen Tim Conway kimdir? İşte Tim Conway'ın hayatı

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Ünlü komedyen Tim Conway kimdir? İşte Tim Conway'ın hayatı

4 Emmy Ödülü kazanan ve 1967-1978 yıllarında komedyenlik kariyerinde çıkış yakalayan Amerikalı komedyen Tim Conway, gündeme gelen haberlerin ardından internette araştırılan isimlerden biri haline geldi. 85 yaşındaki komedyen, Los Angeles'taki evinde hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, Tim Conway kimdir? İşte, dünyaca ünlü komedyen Tim Conway'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

Amerikalı aktör, yazar, yönetmen ve komedyen olan Tim Conway, yer aldığı projelerle dünya çapında tanınarak ün kazandı. Dünyaca ünlü aktör, CBS televizyonunda 1967-1978 yılları arasında yayınlanan "The Carol Burnett Show" ile tanınmıştı. İşte, Tim Conway'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

TİM CONWAY'IN HAYATI

Tim Conway 15 Aralık 1933 yılında dünyaya geldi. 1960'ların II. Dünya Savaşı durum komedisi McHale'nin Donanması'nda beceriksiz Ensign Parker'ı canlandırdı, 1970'li yılların çeşitliliği ve eskiz komedi programı olan Carol Burnett Show'da başrol oynadı ve Dorf dizi komedi filmlerinde baş karakter oldu. Conway, Cleveland'ın bir banliyösü olan Ohio Willoughby'de doğdu ve yakındaki Chagrin Şelaleleri'nde büyüdü.

1960'dan 1962'ye kadar WJW-TV'de (daha sonra bir CBS üyesi, şimdi bir Fox) affiliate) bir hafta içi sabah film şovunda ( Ernie's Place afişinin altında ) film filmleri arasında gösterilen komedi skeçleri için materyal yazdı. Conway ayrıca 1970'lerde ABC Televizyonu için spiker sesini ulusal olarak öne çıkaran Anderson ile birlikte bir komedi albümü kaydetti.

Conway, 1966'da Danny Kaye Şovu'ndaki üç gösterimin ilkinde Harvey Korman'la tanıştı . Korman, Kaye'in CBS'in çeşitli saatlerinde dört yıllık düzenli bir diziydi. 1967, Kaye şovunun sonunu ve Carol Burnett Şovunun ilk çıkışını gördü. Korman müsaitken orada düzenli bir rol aldı. Conway bu ilk Burnett sezonunda konuk olarak göründü ve iki adam hemen Korman'ın ölümüne kadar 2008'de bir ömür boyu çalışmaya başlayan arkadaşlar oldu. En ünlü eskizlerinden biri Carol Burnett Show'dandı.

Korman ve Conway, Korman kendi şovunu sürdürmeden önce 10 yıl boyunca The Carol Burnett Show'da bir araya geldi. Korman, Conway'in şovlarında Conway'e ve daha sonra 1986'da Conway'in iki adam için yazdığı The Longshot filmine katıldı. Conway ayrıca komedi çiftinin birlikte oynadığı Tim ve Harvey ile birlikte The Great Outdoors ve Together Again filmlerinde Tim ve Harvey filmlerini yazdı. DVD , Tim ve Harvey ile Yine Bir Arada , 2008’de Korman’ın ölümüne kadar 10 yıl boyunca piyasaya sürülen tur aşaması gösterisinin bir kaydıydı. 

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