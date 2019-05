Ünlü komedyen Tim Conway kimdir? İşte Tim Conway'ın hayatı

Amerikalı aktör, yazar, yönetmen ve komedyen olan Tim Conway, yer aldığı projelerle dünya çapında tanınarak ün kazandı. Dünyaca ünlü aktör, CBS televizyonunda 1967-1978 yılları arasında yayınlanan "The Carol Burnett Show" ile tanınmıştı. İşte, Tim Conway'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

TİM CONWAY'IN HAYATI

Tim Conway 15 Aralık 1933 yılında dünyaya geldi. 1960'ların II. Dünya Savaşı durum komedisi McHale'nin Donanması'nda beceriksiz Ensign Parker'ı canlandırdı, 1970'li yılların çeşitliliği ve eskiz komedi programı olan Carol Burnett Show'da başrol oynadı ve Dorf dizi komedi filmlerinde baş karakter oldu. Conway, Cleveland'ın bir banliyösü olan Ohio Willoughby'de doğdu ve yakındaki Chagrin Şelaleleri'nde büyüdü.

1960'dan 1962'ye kadar WJW-TV'de (daha sonra bir CBS üyesi, şimdi bir Fox) affiliate) bir hafta içi sabah film şovunda ( Ernie's Place afişinin altında ) film filmleri arasında gösterilen komedi skeçleri için materyal yazdı. Conway ayrıca 1970'lerde ABC Televizyonu için spiker sesini ulusal olarak öne çıkaran Anderson ile birlikte bir komedi albümü kaydetti.

Conway, 1966'da Danny Kaye Şovu'ndaki üç gösterimin ilkinde Harvey Korman'la tanıştı . Korman, Kaye'in CBS'in çeşitli saatlerinde dört yıllık düzenli bir diziydi. 1967, Kaye şovunun sonunu ve Carol Burnett Şovunun ilk çıkışını gördü. Korman müsaitken orada düzenli bir rol aldı. Conway bu ilk Burnett sezonunda konuk olarak göründü ve iki adam hemen Korman'ın ölümüne kadar 2008'de bir ömür boyu çalışmaya başlayan arkadaşlar oldu. En ünlü eskizlerinden biri Carol Burnett Show'dandı.

Korman ve Conway, Korman kendi şovunu sürdürmeden önce 10 yıl boyunca The Carol Burnett Show'da bir araya geldi. Korman, Conway'in şovlarında Conway'e ve daha sonra 1986'da Conway'in iki adam için yazdığı The Longshot filmine katıldı. Conway ayrıca komedi çiftinin birlikte oynadığı Tim ve Harvey ile birlikte The Great Outdoors ve Together Again filmlerinde Tim ve Harvey filmlerini yazdı. DVD , Tim ve Harvey ile Yine Bir Arada , 2008’de Korman’ın ölümüne kadar 10 yıl boyunca piyasaya sürülen tur aşaması gösterisinin bir kaydıydı.