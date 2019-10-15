Ümit Kantarcılar’a sürpriz doğum günü
Vuslat dizisinin başrol oyuncularından Ümit Kantarcılar’a sette sürpriz doğum günü düzenlendi.
LÖSEV Yaşam Sertifikası
Yeşilköy’de gerçekleştirilen çekimler öncesinde Ümit Kantarcılar’a sürpriz doğum günü düzenlendi. Oyuncu kendisi için hazırlanan pastayı görünce mutluluğunu gizleyemedi.
Ümit Kantarcılar ayrıca doğum günü dolayısıyla hayranları tarafından LÖSEV’e yapılan bağış ve ‘LÖSEV yaşam sertifikası’nı da sosyal medya hesabından paylaşarak “ Bu anlamlı hediye için hepinize teşekkür ederim” yorumunu yaptı.
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