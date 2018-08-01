Uğur Yücel kimdir? Kaç yaşındadır?
Uğur Yücel kimdir sorusu birçok dizisever tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. En son İçerde dizisiyle ekran karşısına çıkan Uğur Yücel, canlandırdığı karakterle büyük etki yaratmıştı. Peki, Uğur Yücel kimdir? Kaç yaşındadır?
1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.
Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.
Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.
Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı.2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro - 1988
Bİn Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Turgul\Vural Sözer - 1985
Sinema filmleri
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1987 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2015 Kötü Kedi Şerafettin
2017 İçerde
Televizyon dizileri
Oyuncu
Aziz Ahmet 1994
Karanlıkta Koşanlar 2001
Alacakaranlık 2003
Hırsız Polis 2006, Aksak
Canım Ailem 2008, Samim Altın
Aşk ve Ceza 2012,
Aramızda Kalsın 2013, Bahattin
Familya 2016, Yaşar Beyoğlu
İçerde 2017, Kudret Sönmez
Yönetmen
İkinci Bahar 1999
Karanlıkta Koşanlar 2001
Yapımcı
Alacakaranlık 2003
Senaryo
Aziz Ahmet 1994
Karanlıkta Koşanlar 2001
Kitapları
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