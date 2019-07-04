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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Ufuk Özkan kimdir ve kaç yaşındadır?

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Ufuk Özkan kimdir ve kaç yaşındadır?

Geniş Aile dizisiyle büyük çıkış yakalayan başarılı oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, internette en fazla araştırılan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Sempatik yapısıyla çok sayıda takipçisi bulunan Ufuk Özkan'ın hayatı son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Peki, izleyicileri güldürmeyi başaran Ufuk Özkan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ufuk Özkan'ın hayatı.

Bir dönem ekranların sevilen dizisi Geniş Aile'nin başrolünü üstlenen Ufuk Özkan, uzun bir aradan sonra, dizinin sinema filmi olan Geniş Aile: Yapıştır ile bayazperdeye geri dönüş yaptı. Sinama filminin gündeme gelmesiyle Ufuk Özkan'da sosyal medya ve internette konuşulmaya ve araştırılmaya başlandı. İşte, Ufuk Özkan'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.

UFUK ÖZKAN'IN HAYATI

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975, Almanya doğumşlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM’de “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan'da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır

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