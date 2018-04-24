Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i Sezin Akbaşoğulları kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
24.04.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i Sezin Akbaşoğulları kimdir?

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Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları’nın, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil oldu. En son Cesur ve Güzel dizisinin ekibinde yer alan Sezin Akbaşoğulları, Elif karakterine hayat verecek. Peki Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i olarak izleyeceğimiz Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Ufak Tefek Cinayetler fragmanında görülen Sezin Akbaşoğulları’nın rolü merak konusu oldu. Daha önce de pek çok iddialı dizi projesinde yer alan Sezin Akbaşoğulları, Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümünde Oya'nın (Gökçe Bahadır) üniversiteden arkadaşı Elif karakterini canlandıracak. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika,Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen veTomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı. 17.Adana Altın Koza Film Şenliği’nde En İyi Kadın ödülüne layık görülen Sezin Akbaşoğulları, Tuba Büyüküstün ve Kıvançtatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinde Cahide Korludağ karakterine hayat vermiş, fettan tavrıyla ekran karşısındakileri çileden çıkarmıştı.

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Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i Sezin Akbaşoğulları kimdir?

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