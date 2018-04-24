Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Sezin Akbaşoğulları’nın, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil oldu. En son Cesur ve Güzel dizisinin ekibinde yer alan Sezin Akbaşoğulları, Elif karakterine hayat verecek. Peki Ufak Tefek Cinayetler’in Elif’i olarak izleyeceğimiz Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Ufak Tefek Cinayetler fragmanında görülen Sezin Akbaşoğulları’nın rolü merak konusu oldu. Daha önce de pek çok iddialı dizi projesinde yer alan Sezin Akbaşoğulları, Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümünde Oya'nın (Gökçe Bahadır) üniversiteden arkadaşı Elif karakterini canlandıracak. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika,Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.
İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen veTomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı. 17.Adana Altın Koza Film Şenliği’nde En İyi Kadın ödülüne layık görülen Sezin Akbaşoğulları, Tuba Büyüküstün ve Kıvançtatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinde Cahide Korludağ karakterine hayat vermiş, fettan tavrıyla ekran karşısındakileri çileden çıkarmıştı.
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