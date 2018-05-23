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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
23.05.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı… Katil Taylan mı?

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Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı… Katil Taylan mı?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin olaylı son bölümünün hemen ardından ilk sahne tanıtımı paylaşıldı. Taylan ve Pelin diyaloğundan oluşan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı kafalarda soru işareti bıraktı. ‘Merve ile hesaplaşalım’ sözleriyle biten fragman ‘Katil Taylan mı?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı!

Ufak Tefek Cinayetler’in 22 Mayıs tarihli 30. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Dizinin son bölümüne Merve’nin hamlesi damga vurdu. Pelin’in Serhan- Oya aşkını haftalardır bildiğini öğrenen Merve, bunun bedelini ağır ödetti. Hazırladığı plan Pelin ve Taylan evliliğini bitirme noktasına getirdi. Öte yandan gerçeklerin peşine düşen Serhan, Oya’nın tüm kaçışlarına rağmen büyük bir adım attı. Tüm bu gelişmeler ardından yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise soru işaretlerini çoğalttı. İşte yeni bölüme dair ipucu veren ilk sahne!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?

Entrika ve çözülmelerle dolu yeni bölümüyle Ufak Tefekler Cinayetler, Salı akşamı Star’da.

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