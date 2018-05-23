Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı… Katil Taylan mı?
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin olaylı son bölümünün hemen ardından ilk sahne tanıtımı paylaşıldı. Taylan ve Pelin diyaloğundan oluşan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı kafalarda soru işareti bıraktı. ‘Merve ile hesaplaşalım’ sözleriyle biten fragman ‘Katil Taylan mı?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte son gelişmelerin kısa bir özeti ve Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı!
Ufak Tefek Cinayetler’in 22 Mayıs tarihli 30. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Dizinin son bölümüne Merve’nin hamlesi damga vurdu. Pelin’in Serhan- Oya aşkını haftalardır bildiğini öğrenen Merve, bunun bedelini ağır ödetti. Hazırladığı plan Pelin ve Taylan evliliğini bitirme noktasına getirdi. Öte yandan gerçeklerin peşine düşen Serhan, Oya’nın tüm kaçışlarına rağmen büyük bir adım attı. Tüm bu gelişmeler ardından yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise soru işaretlerini çoğalttı. İşte yeni bölüme dair ipucu veren ilk sahne!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?
Entrika ve çözülmelerle dolu yeni bölümüyle Ufak Tefekler Cinayetler, Salı akşamı Star’da.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle