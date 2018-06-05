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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü ile sezon finali yaptı! İşte, son bölümde olanlar
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Televizyon
05.06.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü ile sezon finali yaptı! İşte, son bölümde olanlar

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Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü ile sezon finali yaptı! İşte, son bölümde olanlar

Ufak Tefek Cinayetler dün akşam yayınlanan 32. son bölümü ile sezona veda etti. Burcu-Arzu-Merve-Oya arasında yaşanan sözlü diyalog, yerini şiddete bıraktıktan sonra olanlar olmuştur. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde yaza merhaba partisinde evin üst katında ciddi bir kavgaya tutuşan kadınlar, araya Edip'in girmesiyle birlikte gözleri bir şey görmemiş ve Edip'i aşağı atmışlardır. Peki, Ufak Tefek Cinayetler sezon finalinde Edip'i kim öldürdü? İşte, son bölümden detaylar

Ufak Tefek Cinayetler dizisi ekranlara gelen sezon finali bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan sezon finalinde kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga yer aldı. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sezon finalinden yansıyanlar.

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Olan bitenden rahatsızlığını dile getiren Arzu, Pelin'in başındaki karabulutları öne sürerek bir nevi ortaklık teklif etmiştir. Bu ortaklı, işlenecek cinayet içindir. Pelin'in hayatını mahvetmek için her yolu denemeye hazır olan Merve, Taylan'ın canını fena halde yakmıştır. Bu durum Pelin'in evliliğinde sarsıntı yaratınca ortalık karışmış ve Pelin, Merve'yi ortadan kaldırmaya karar kılmıştır. 

Arzu'nun hedefinde ise belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde yer alan Burcu'yu uzaklaştırma planı, bu kez resmi bir girişimle ortaya çıkacaktır. Bu girişimin ortağı, henüz acısı taze olan Pelin olacaktır. Peki, Arzu-Pelin ortaklığı sonucunda ölen isim kim olacaktır? 

Reyting rekortmeni dizide ilk cinayete kurban giden kişi Doktor Elif oldu. Doktor Elif'in öldürülmesinin ardından sezon finalinin ikinci cinayeti de işlendi ve bu kez de Edip öldürüldü.

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