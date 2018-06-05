Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölümü ile sezon finali yaptı! İşte, son bölümde olanlar
Ufak Tefek Cinayetler dün akşam yayınlanan 32. son bölümü ile sezona veda etti. Burcu-Arzu-Merve-Oya arasında yaşanan sözlü diyalog, yerini şiddete bıraktıktan sonra olanlar olmuştur. Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde yaza merhaba partisinde evin üst katında ciddi bir kavgaya tutuşan kadınlar, araya Edip'in girmesiyle birlikte gözleri bir şey görmemiş ve Edip'i aşağı atmışlardır. Peki, Ufak Tefek Cinayetler sezon finalinde Edip'i kim öldürdü? İşte, son bölümden detaylar
Ufak Tefek Cinayetler dizisi ekranlara gelen sezon finali bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan sezon finalinde kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga yer aldı. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sezon finalinden yansıyanlar.
Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Olan bitenden rahatsızlığını dile getiren Arzu, Pelin'in başındaki karabulutları öne sürerek bir nevi ortaklık teklif etmiştir. Bu ortaklı, işlenecek cinayet içindir. Pelin'in hayatını mahvetmek için her yolu denemeye hazır olan Merve, Taylan'ın canını fena halde yakmıştır. Bu durum Pelin'in evliliğinde sarsıntı yaratınca ortalık karışmış ve Pelin, Merve'yi ortadan kaldırmaya karar kılmıştır.
Arzu'nun hedefinde ise belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde yer alan Burcu'yu uzaklaştırma planı, bu kez resmi bir girişimle ortaya çıkacaktır. Bu girişimin ortağı, henüz acısı taze olan Pelin olacaktır. Peki, Arzu-Pelin ortaklığı sonucunda ölen isim kim olacaktır?
Reyting rekortmeni dizide ilk cinayete kurban giden kişi Doktor Elif oldu. Doktor Elif'in öldürülmesinin ardından sezon finalinin ikinci cinayeti de işlendi ve bu kez de Edip öldürüldü.
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