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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.10.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm fragmanında Edip'in katili Arzu mu?

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Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm fragmanında Edip'in katili Arzu mu?

Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı ile akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Merve'nin gecenin bir yarısı hazırlanıp evine gittiği Kerim Adil Sağlam, ithamlarıyla Sarmaşık'ın kraliçesine söyleyecek söz bırakmamıştır. Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanında asıl soru işaretini oluşturan isim ise Arzu olmuştur. Oya'nın soruşturma kapsamında Kemal Komiser'den edindiği bilgiler, onu Arzu'nun elbise dolabına kadar itecektir. Peki, gerçekten katil Arzu mu? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı ve bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, diziyi yakından takip eden birçok izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kerim Adil Sağlam ve Serhan'ın aynı yemek masasında buluştuğu bölüm, bazı detayların ortaya çıkmasıyla birlikte akıllarda soru işareti oluşturdu. Oya'yı sorgulamaları esnasında, Edip'in aslında sadece itilmediği, aşağı düşmeden önce başına sert bir cisimle vurulduğu gerçeğinin de olduğu bilgilerini aktaran Komiser Kemal, yeni bir gelişmeye olanak sağlamıştır.

Arzu'nun dolabında beze sarılı şamdan bulunduğunu öğrenen Oya, bu detaya ulaştığında Arzu tarafından pek de hoş karşılanmamıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.

Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisinin yanına taşınması ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.

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