Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm fragmanında Edip'in katili Arzu mu?
Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı ile akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Merve'nin gecenin bir yarısı hazırlanıp evine gittiği Kerim Adil Sağlam, ithamlarıyla Sarmaşık'ın kraliçesine söyleyecek söz bırakmamıştır. Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanında asıl soru işaretini oluşturan isim ise Arzu olmuştur. Oya'nın soruşturma kapsamında Kemal Komiser'den edindiği bilgiler, onu Arzu'nun elbise dolabına kadar itecektir. Peki, gerçekten katil Arzu mu? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı ve bazı bilgiler
Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, diziyi yakından takip eden birçok izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kerim Adil Sağlam ve Serhan'ın aynı yemek masasında buluştuğu bölüm, bazı detayların ortaya çıkmasıyla birlikte akıllarda soru işareti oluşturdu. Oya'yı sorgulamaları esnasında, Edip'in aslında sadece itilmediği, aşağı düşmeden önce başına sert bir cisimle vurulduğu gerçeğinin de olduğu bilgilerini aktaran Komiser Kemal, yeni bir gelişmeye olanak sağlamıştır.
Arzu'nun dolabında beze sarılı şamdan bulunduğunu öğrenen Oya, bu detaya ulaştığında Arzu tarafından pek de hoş karşılanmamıştır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.
Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisinin yanına taşınması ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.
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