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Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanında böyle şeytanlık görülmedi!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile izleyicilerin zihninde bazı soru işaretleri oluşturdu. Burcu'nun ikna ettiği Mehmet, yıldırım nikahı ve düğün için girişimlerini gerçekleştirmiştir. Fakat Burcu'nun kafasına takılan olay, Oya'nın bildiklerini Mehmet'e anlatarak tüm düzeni bozmasıdır. Nitekim Oya, Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde bu nedenle düğüne gelmiş ve Mehmet'e her şeyi anlatmayı kararlaştırmıştır. Burcu ise bu durum karşısında elleri kolları bağlı durmayacaktır. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanında son bölümün ardından neler ekrana gelecek? Burcu'nun yaptıkları yanına kalacak mı? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme :

Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası birçok olaya da açıklık getiriyor. İstemeden Burcu ile evlenmeye karar veren Mehmet, kendisine bir kurtuluş yolu aramaktadır. Sırf bu yüzden Arzu'nun yanına gidip yalvaran Mehmet, hala sevdiği eski karısından kendisine dur demesini istemiştir. Arzu ise kafasında kurduğu düşüncelerle Ufak Tefek Cinayayetler'in son bölümünde bu düğüne katılmaya karar vermiştir. Ancak bu kararı alan Merve ve Pelin de orada hazır bulunacaktır. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı detaylar

YENİ BÖLÜME BURCU DAMGASINI VURDU

Dizinin yeni bölüm fragmanında Burcu'yu takip eden Arzu, üzerine yıkılmaya çalışılan Oya mevzusunu çözüme kavuşturmaya hazırlanmaktadır. Burcu'yu dışarıda yakalayan Arzu, Oya'yı buzluğa kendisinin kilitlemediğini anlatmıştır. Bunu yapanın Burcu olduğunu ifade eden Arzu, beklemediği bir olay ile karşılaşmıştır. Hamilelik yalanının da ortaya çıkmasına ramak kalan Burcu, kendisini kurtarmak için merdivenden aşağı atlamıştır. Bu sayede hem hamilelik yalanı ortadan kalkmış hem de Arzu'nun iddiası zayıflamış olacaktır.

SON BÖLÜMDEN KISA BİR BÖLÜM

Yeni bölüm fragmanında birbirlerine düşman kesilen Oya, Merve, Pelin ve Arzu aynı masaya oturmuştur. Oya'nın Burcu'nun doktoru olduğunu öğrenen Arzu, masa başında tepki göstermiştir. Pelin'in ise Oya'ya tepkisi elindeki kozları bir anda kaptırması yönünde olmuştur. Tüm bunlar karşısında dik duruşunu asla bozmayan Oya, bir anda arkasında Merve'nin desteğini hissetmiştir. Diğer taraftan düğünü bozacağını düşündüğü Oya'yı buzluğa kilitleyen Burcu, pis oyununun ortaya çıkmaması için telaşlanmıştır.

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Etiketler: ufak tefek cinayetler fragman , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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