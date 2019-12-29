TV8 nasıl canlı izlenir? TV8 frekans ayarı
2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalı olan TV8 eğlence içerikleriyle dikkatleri çekiyor. TV8'i internet üzerinden online izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, TV8 nasıl canlı izlenir?
Şuan TV8'de MasterChef Türkiye / Final var. Yarışmadan sonra saat 00:15 itibariyle Kick Boks başlayacak. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.
FREKANS AYARI
TV8 Uydu HD frekans bilgisi:
Türksat 4a Türkiye kapsaması
Frekansımız :12356
symbol rate : 7100
fec : 2/3
polarızasyon : horızontal.
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