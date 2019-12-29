TV8 nasıl canlı izlenir? TV8 frekans ayarı

Şuan TV8'de MasterChef Türkiye / Final var. Yarışmadan sonra saat 00:15 itibariyle Kick Boks başlayacak. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.

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FREKANS AYARI

TV8 Uydu HD frekans bilgisi:

Türksat 4a Türkiye kapsaması

Frekansımız :12356

symbol rate : 7100

fec : 2/3

polarızasyon : horızontal.