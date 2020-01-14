Tutunamayanlar'ın son bölümünde İrem mahalleye geldi! Tutunamayanlar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına merhaba diyen Tutunamayanlar dizisi, 14 Ocak Salı akşamı ikinci bölümü ile izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Bu haftaki bölümde Cemile, İrem ve Tarık arasında bir şey olmasını istemeyerek Nurdagül ve Vildan ile beraber planlar yaptı. Peki, önümüzdeki hafta Tutunamayanlar'da neler olacak? İşte, Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler...

TUTUNAMAYANLAR'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir an önce terfi alıp, Avrupa’ya tayin olmak isteyen ilham perisi İlhan, toplanan periler konseyine ‘yaptığı ilhamlarla’ ilgili bir sunum yapmış, fakat beklediği sonucu alamamış ve eski görev yerine tekrar dönmüştür.

Öte yandan Tarık’ın mahalleye gelen İrem’in neden geri döndüğüyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. İrem ise Tarık’a yük olduğunu düşünmektedir. Tarık, ekonomik olarak da zor durumda olan İrem’e iş konusunda yardım etmeye çalışır.

Bu durumu öğrenen Cemile, yeni gelen bu kızı tanımak için çeşitli yollar dener. Tarık ve İrem’in aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, Nurdagül ve Vildan ile beraber planlar yapmaya başlar.