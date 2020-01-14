Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor (Haritalı)?

Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor sorusu ile merak konusu olmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarına 2020 yılının ilk günlerinde merhaba diyen Tutunamayanlar dizisinde Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu başrolleri paylaşıyor. Peki, Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte, dizinin çekildiği mekanlar ve mahalle hakkında bazı bilgiler

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tutunamayanlar dizisi, genel olarak İstanbul sokaklarında çekiliyor. Dizinin ana çekim noktalarından birisini ise Beykoz'daki Gümüşsuyu ve Yalıköy Mahallesi oluşturuyor. Beykoz'da bulunan Yalıköy Mahallesi sırtları da dizinin çekiminin yapıldığı yerlerden büyük bir kısmını kapsıyor. Dizinin bazı çekimleri ise Kanlıca civarında gerçekleştirilmiştir.

Kahvehanenin bulunduğu yer;

Evin bulunduğu yer;

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİMDİR?

Tutunamayanlar dizisinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan yazmaktadır. Osman Nail Doğan'ın senaristi olduğu yapımlar, Dengi Dengine ve Güvercin Hırsızları isimli yapıtlardı.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.