Türkiye’nin ünlü yemek bloggerları, Gelinim Mutfakta
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, sevilen yarışması Gelinim Mutfakta önceki gün Türkiye’nin en ünlü yemek bloggerlarını ağırladı.
Gelinim Mutfakta stüdyosunda Fatih Ürek ve yarışmacılar ile buluşan bloggerlar hem lezzetli yemeklerin tadına baktı hem de keyifli vakit geçirdi.
Günün bir diğer sürprizi ise ünlü modacı Tanju Babacan oldu. Yemek kültürüne yatkınlığı ile de tanınan ünlü modacı bu anlara ayrı bir renk kattı.
Fatih Ürek ve yarışmacılar ile sohbet eden ünlü bloggerlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de.
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