Türkiye’nin en beğenilenleri belli oldu!
Türkiye’nin en beğenilen TV dizileri, oyuncuları ve televizyoncuları belirlendi. Bu sene ayrıca en beğenilen sosyal medya fenomenleri de araştırma kapsamında kamuoyuna soruldu.
Ipsos Türkiye Barometresi’nin yaptığı ankete göre; Türkiye’nin en beğendiği TV dizisi “Çukur” (%11) olarak belirtilirken, bu diziyi “Arka Sokaklar” ve “Avlu” (%7) dizileri takip etti.
En beğendiği kadın oyuncu ‘Avlu’ dizisindeki rolüyle Demet Evgar (%7) en beğenilen erkek dizi oyuncusu ise ‘Çukur’ dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli (%14) oldu.
En beğendiği televizyoncu ise %17’lik oranla Acun Ilıcalı olarak belirtildi. Ilıcalı, aynı araştırmanın bir önceki yılında da yine Türkiye’nin en beğenilen televizyoncusu olarak ön plana çıkmıştı..
Türkiye’nin en sevdiği sosyal medya fenomenleri de araştırıldı. Buna göre Aykut Elmas, en beğenilen sosyal medya fenomeni oldu.
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