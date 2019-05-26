Türk sinemasının anı defteri
HÜLYA Koçyiğit, sunuculuğunu üstlendiği “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünde Türkiye’nin ilk sinema kulübü, ilk film arşivi, ilk sinema müzesi ve ilk sinema televizyon enstitüsünün kurucusu Sami Şekeroğlu’nu ağırladı.
Koçyiğit, programın hemen başında Şekeroğlu’na “Size Türk sinemasının anı defteri diyebilir miyim?” diye sordu, usta isim “Beni hatırladığınız için teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi.
Hayatını sinemaya adadığını söyleyen Sami Şekeroğlu, “61 yıldır kendim için hiç çalışmadım, bütün hayatımı sinemaya adadım. Bugün bir öğrencim gelip beni kendi filmine götürüyor, kalbim duracak diye korkuyorum. Benim için en büyük mutluluk odur” diye konuştu. Şekeroğlu yayında sinema sektörüne olan sitemini de dile getirdi: “Zamanında Yeşilçam’ı Türk sinemasını aşağılamak için kullandılar, ben sahip çıktım. Şimdi herkes Yeşilçam’cı oldu, ben unutuldum.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle