Tuğçe Sarıkaya “Ters Manyel” de
Model ve oyuncu Tuğçe Sarıkaya, yeni projesiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Ferdi Kurtuldu’nun yaptığı senaryosu Taner Yılmaztürk tarafından kaleme alınan youtube da yayınlanacak komedi dizisi “Ters Manyel” de rol almaya başlayan Tuğçe Sarıkaya’ya Sevil Uyar, Ece Müderisoğlu, Mertkan Arat ve Volkan Çal eşlik ediyor.
Daha önce hep dram türündeki dizilerle seyirci karşısına çıkan Tuğçe Sarıkaya, “İlk kez bir komedi dizisinde komik bir karakteri oynuyorum ve çekerken de ekiple çok eğleniyoruz” dedi.
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