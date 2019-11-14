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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

TRT Spor 2 frekans bilgileri! TRT Spor 2 kaçıncı kanalda?

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TRT Spor 2 frekans bilgileri! TRT Spor 2 kaçıncı kanalda?

TRT Spor 2 frekans bilgileri, yayın hayatına yeni başlayan bu kanalda yer alan spor programlarını takip etmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Futbol dışında tenis, basketbol, koşu ve diğer sporları da yayınlamak üzere kurulan TRT Spor 2, frekans bilgileri ile merak ediliyor. Peki, TRT Spor 2 D-Smart ve diğer yayın platformlarında kaçıncı kanalda yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TRT Spor 2 yayın akışı içerisinde yer alan spor müsabakaları ve diğer tüm spor programlarını izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden TRT Spor 2 frekans bilgileri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, TRT 2 Spor frekans bilgileri nereden öğrenilebilir? İşte, TRT Spor 2 için frekans bilgileri ve yayın plaftormlarında kaçıncı kanalda olduğu ile ilgili detaylar

TRT SPOR 2 FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor 2 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa11.958V275005/6

TRT Spor 2 yayın platformlarında ise şu kanallarda yer alıyor;

DigitürkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TVTurkcell TV+
Henüz bilinmiyor8685242071

 

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