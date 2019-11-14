TRT Spor 2 frekans bilgileri! TRT Spor 2 kaçıncı kanalda?
TRT Spor 2 frekans bilgileri, yayın hayatına yeni başlayan bu kanalda yer alan spor programlarını takip etmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Futbol dışında tenis, basketbol, koşu ve diğer sporları da yayınlamak üzere kurulan TRT Spor 2, frekans bilgileri ile merak ediliyor. Peki, TRT Spor 2 D-Smart ve diğer yayın platformlarında kaçıncı kanalda yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TRT Spor 2 yayın akışı içerisinde yer alan spor müsabakaları ve diğer tüm spor programlarını izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden TRT Spor 2 frekans bilgileri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, TRT 2 Spor frekans bilgileri nereden öğrenilebilir? İşte, TRT Spor 2 için frekans bilgileri ve yayın plaftormlarında kaçıncı kanalda olduğu ile ilgili detaylar
TRT SPOR 2 FREKANS BİLGİLERİ
TRT Spor 2 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.958
|V
|27500
|5/6
TRT Spor 2 yayın platformlarında ise şu kanallarda yer alıyor;
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|Turkcell TV+
|Henüz bilinmiyor
|86
|85
|242
|0
|71
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle