Tozkoparan dizisinde Çılgın Profesör Fikri Parlak rolündeki Burak Alkaş kimdir?
Pis Yedili dizinde canlandırdığı Orço karakteri ile dikkat çeken ve ardından Yeşil Deniz dizisindeki Müezzin Cemil rolüyle izleyici karşısına çıkan Burak Alkaş, bu kez Tozkoparan dizisiyle ekranlardaki yerini alacak.
TRT 1’in fantastik dizisi Tozkoparan'ın kadrosuna katılan Burak Alkaş, Çılgın Profesör Fikri Parlak karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Daha önce Orço karakteri ile dikkat çeken oyuncu, Yeşil Deniz dizisi ile kariyerini sürdürmüştü.
1985 yılında dünyaya gelen Burak Alkaş, Müjdat Gezen Konservatuvarı ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda eğitim almıştır. Eğitiminin ardından Pis Yedili ve Yeşil Deniz dizilerinde rol alan oyuncu, son olarak Tozkoparan ile izleyici karşısına çıktı.
Merakla beklenen Tozkopan dizisi 1 Aralık Pazar günü yeni sezonuyla ekranlara dönmüştü.
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