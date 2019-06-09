Tozkoparan 22. yeni bölüm fragmanında Cihan'ı sıkıntılı günler bekliyor

Tozkoparan dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 22. bölümüne iftiralar ve çekişmeler damga vuracak. Yaklaşık bir aydır izleyicisinden uzak kalan Tozkoparan dizisinin yeni bölümlerine şu gelişmeler yansıyacak;

İçine düştükleri çukurdan kurtulmayı başarmış olan Mavi Ay’ı yaz tatilini geçirmek için katılacakları kampın heyecanı sarmıştır. Bir yandan doğayla bütünleşerek eğlenceli vakitler geçirmeyi düşünseler de diğer yandan Karayel’in kampta yapılacak olan zorlu parkur yarışlarındaki iddiası Mavi Ay’ı zor günlerin beklediğinin de habercisi olacaktır.



Üzerine atılan iftira sonucunda okuldan uzaklaştırılan Cihan’ı sıkıntılı günler bekliyordur. Bunu fark eden Yasemin, ailesine yardımcı olması için babaannesi Kerime’yi evlerine çağırır. Kerime’nin bu ziyareti Sedef’le aralarında oluşacak gelin-kaynana çekişmesini de beraberinde getirecektir. Acaba Kerime hem ekonomik sıkıntılar yaşayan Cihan’a, hem de geçmiş sınavının stresini hala üzerinden atamamış olan Yasemin’e yardımcı olabilecek midir?





Salih Hoca, üzerine atılan suçlardan aklanmayı başarmıştır. Mete’nin son günlerde gördüğü kabusları onunla paylaşması ile Mete için bir tehdidin varlığını fark edecek, Mete’yi kampta tehlikelere karşı korumak isteyecektir. Üstelik Mete’ye yakın olan tek kişi sadece Salih Hoca değildir.



Kampın sahibi olan Celal’in Mete’ye gereğinden fazla ilgi gösteriyor oluşu ve gizemli davranışları, onun tehlikeli birisi olduğunu düşünen Salih Hoca’nın dikkatini çekecek olsa da acaba Celal’in gerçek niyetini çözebilecek midir? Mete kendisine yaklaşan tehlikelerden korunabilecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Son turnuva maçını kazanarak puan sıralamasında öne geçen Karayel okullar arası turnuvaya katılacağından emindir. Mavi Ay ise Karayel’in bu tutumu karşısında hemen umutsuzluğa kapılmaz. Okullar arası turnuvaya katılma şanslarının bitmediğini düşünen Mavi Ay, Salih Hoca önderliğinde çalışmalara daha da ağırlık verir.



Ayla’nın kayıp nişan taşını bulamaması üzerine Nevzat devreye girer. Nevzat’ın herkesi şoke edecek birtakım planları vardır. Fakat Nevzat’ın Ayla ile ilgili farkında olmadığı bir durum vardır. Ayla’nın yapacağı hamle yalnızca Nevzat’a değil sürpriz bir kişiye daha büyük bir darbe vuracaktır.



Mavi Ay büyük bir tempo içerisinde takımlarının kaderini belirleyecek olan son turnuva maçına hazırlanırken Asya haritanın izini sürmeyi bırakmaz. Asya’nın çalışmaları sonuç verecek midir?



Final turnuvasında beklenmedik olaylar yaşanır. Mavi Ay’ı her zamankinden zor bir yarış beklemektedir.



Başı dertte olan Cihan artık Dede Korkut okulunda müdürlük yapmayacak mı? Salih’in karakola götürülme nedeni ne? Nevzat ve Ayla’yı nasıl bir sürpriz bekliyor? Kader maçını hangi takım kazanıp okullar arası turnuvaya katılma hakkı kazanacak mı?