Timuçin Esen: “Seyirci tıbbi çok şey öğrenecek” Hekimoğlu’nun başrol oyuncuları yeni projelerini anlattı...

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun başrol

oyuncuları Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban yeni projelerini şu sözlerle anlattı;

Timuçin Esen;

Hekimoğlu ekibiyle; bu sıra dışı diziyi bir kere daha hayata geçirmek üzere yola çıktık. Harika bir kadro kuruldu ve hep beraber hikaye ve karakterleri izleyicilerimize en iyi şekilde ulaştırmak için uğraş veriyoruz. Zor ama aynı zamanda heyecan verici bir süreç. Hikayemizin temeli tıbbi polisiyeye dayanıyor aslında… Dizinin orjinali House’un Sherlock Holmes ile olan ilişkisini bilenler bilir.. İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek bizim genç doktor ekibimiz de -Dedektif Hekimoğlu- önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyor… Her bölüm çözülemeyen gizemli vakaları, sıra

dışı ve aykırı metodlarla çözmeye çalışıyorlar. İnsanların hayatlarını kurtarıyorlar. Süreç içerisinde oldukça bilgilendirici bir proje olacağını düşünüyorum. Ben çalışırken yepyeni tıbbi bilgilere vakıf oldum. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum.



Okan Yalabık;

“Bu serinin uyarlanacak olması çok enteresan ve ilgi çekici geldi açıkçası. Önerilen rol de, seri de benim özellikle sevdiğim bir karakterdi. Günümüz TV dizilerindeki şiddeti düşününce ve bir de Dr. House’u Timuçin Esen’in oynadığını öğrenince keyifle kabul ettim. Çok spesifik bir iş olduğu için normalin biraz daha dışında sorumluluklarımız var. İyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ve umuyorum karşılığını da bulacak.”

Ebru Özkan Saban;

“Yeni bir proje, yeni bir heyecan. Çok güzel bir ekiple yola çıktık, heyecanla yayın günümüzü bekliyoruz...”

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.

Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu ilk bölümü ile 17 Aralık Salı akşamı Kanal D’de...

