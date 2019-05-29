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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.05.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

The Taste Türkiye'nin yarışmacıları ve jürileri kimler?

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The Taste Türkiye'nin yarışmacıları ve jürileri kimler?

Yapımcılığını Provizyon Medya’nın üstlendiği; Amerika, Hollanda ve Belçika’da yayınlanan The Taste Türkiye, ekran macerasını sürdürüyor. Programa gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen The Taste Türkiye yarışmacısı, dokunulmazlık kazanıyor. Peki, The Taste Türkiye yarışmacıları ve jürileri kimler?

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendiriyorlar. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı “The Taste Türkiye”deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte, The Taste Türkiye'nin yarışmacıları ve haklarındaki bilgiler...

The Taste Yarışmacıları

Ayberk Kanar

Kırklareli Lüleburgazlı olan Ayberk Kanar 22 yaşında. Okulu ve iş hayatı için İstanbul’a geldi, 2 senelik üniversite hayatından sonra İstanbul da mesleğini icra etmeye çalışıyor. 

Ayşen Renda

İstanbul doğumlu olan Ayşecan Renda 25 yaşında. Profesyonel pastacı olan Ayşecan, 7 yıldan beri bu işi yapıyor.

Mustafa Pekdemir

33 yaşındaki Mustafa 12 yaşından beri yemek yapıyor. Yarışmaya İstanbul dan katılıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa aşçılık yapıyor. 

Hüseyin Metin Doğan

29 yaşındaki Hüseyin Metin Doğan, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Asıl mesleği olan inşaat mühendisi olan yarışmacı, 10 yaşında beri mutfakta olduğunu söylüyor.

Emel Karaca

45 yaşındaki tecrübeli yarışmacı, 2 erkek çocuk sahibi. 24 yıllık evli olan Emel Karaca, 24 yıl önce yaptığı tavukla kendini keşfettiğini söylüyor.

Ali Bank

38 yaşındaki yarışmacı aslen Trakyalı ancak İstanbul da yaşıyor. Yeme içme sektöründe 15 yıldan beri işletmecilik yapıyor.

Fırat Kaptan

Aslen Siirtli olan Fırat Kaptan, 35 yaşında. Aşçı olarak çalışan Fırat Kaptan, en az diğer yarışmacılar kadar iddialı.

Melike Yıldız

Moda tasarımı okuyan Melike Yıldız, 23 yaşında, yemek yapmayı çok seviyor.

Caner Çelik

37 yaşındaki yarışmacı İstanbul doğumlu ancak aslen Trabzonlu. Profesyonel olarak bir üniversitede aşçılık yapan Caner Çelik, yarışmaya eşinin tavsiyesi üzerine katıldı.         

Ebru Öziç

26 yaşındaki Ebru Öziç, 8 yıldır (2011 yılından) beri aşçılık yapıyor.

Aysun Çağıltaş

29 yaşındaki Aysun Çağıltaş, kendisine oldukça güveniyor. Aşçılık yapan Aysun Çağıltaş, Nişantaşı’nda ünlü bir restoranda çalışıyor ve kendine oldukça güveniyor.

Berker Başmanav

23 yaşındaki  Berker Başmanav, 4 yıldan beri İstanbul da profesyonel olarak aşçılık yapıyor.

Eren Babataş

Eren Babataş, yarışmacı profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Aşçılık okulunda liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi mutfak bölümünde tamamlayan 27 yaşında yarışmacı, Lüks oteller zincirlerinde aşçılık yapmış.

Hümeyra Karslı

Yarışmanın en genç isimlerinden Hümeyra Karslı, gastronomi okuyor. Aydın’da yaşayan 22 yaşındaki yarışmacı aslen Erzurumlu.

Emre Tiryaki

Emre Tiryaki, kendine çok güveniyor. Gastronomi bölümü 3. sınıf  öğrencisi olan Emre Tirtaki, 23 yaşında ve Kemerdere’den geliyor.

Güler Genç Atılganooğlu

34 yaşındaki Güler Genç Atılganooğlu, eğitimli şef olduğunu ancak tecrübesinin bulunmadığını söylüyor. Bodrum’dan yarışmaya katılan eşiyle birlikte köpek oteli işletiyor.

Çiğdem Kaya

Çiğdem Kaya, 32 yaşında ve 14 yıldan beri profesyonel olarak mutfakta çalışıyor. Şu anda eğitmen şeflik yapıyor.

Turhan Çiftçi

21 yaşındaki Turhan Çiftçi, İstanbul’un en ünlü restoranlarında çalıştı.

Sevgi Asan

Sevgi Asan, 28 yaşında ve Trabzonlu. Doğma büyüme Sakaryalı olan yarışmacı, daha önceki deneyimlerinde hüsran yaşadı.

Berker Varlık

34 yaşında olan Berker Varlık, Ankara’dan katılıyor. Profesyonel olarak aşçılık mesleği ile uğraşıyor. 

Büşra Çetinkaya

25 yaşındaki yarışmacı Büşra Çetinkaya, küçük yaşlardan beri mutfakta olduğunu söylüyor. 

Sabiha Aydoğdu

50 yaşında olan Sabiha Aydoğdu, 3 çocuk sahibi. Şu anda özel bir kolejde aşçı olarak çalışıyor.

Efe Kaan Ulu

25 yaşında olan Efe Kaan Ulu, gastronomi bölümünde akademisyen. Çin yemekleri üzerine eğitim almış.

Muhittin Fidan

Bolu Mengenli olan Muhittin Fidan, 30 yaşında. Namı Diğer 'Şef Tintin' olduğunu ve dünyanın en iyi restoranlarında çalıştığını ve eğitimlerini en iyi üniversitelerde aldığını söyleyen yarışmacı, oldukça iddialı.

Gizem Aydoğdu

Hemşire olarak çalışan 25 yaşındaki Gizem Aydoğdu’nun en büyük tutkusu yemek yapmak ve bu tutkunun kendisini şampiyon yapacağını söylüyor.

Selin Yardımcı

Vegan vejeteryan yemeklerde uzman olduğunu belirten Selin Yardımcı, 41 yaşında. 

Ömer Kerim

Mutfakta disiplin ve titizliğin nasıl başarı getirdiğini göstermek için yarışmaya katılan Ömer Kerim, 27 yaşında ve aşçılık yapıyor.

Senan Ansen

Mesleği veteriner olmasına rağmen yemek konusunda oldukça iddialı olan Senan Ansen, 40 yaşında.

Buse

25 Yaşında aşçılık yapıyor.

Emirhan Turanlı

Gastronomi bölümü 3. sınıf öğrencisi Emirhan Turanlı, 20 yaşında.

Serap Doğan

Kendisini blogger olarak tanımlayan Serap Doğan, 33 yaşında

 

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