The Taste Türkiye'nin yarışmacıları ve jürileri kimler?
Yapımcılığını Provizyon Medya’nın üstlendiği; Amerika, Hollanda ve Belçika’da yayınlanan The Taste Türkiye, ekran macerasını sürdürüyor. Programa gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen The Taste Türkiye yarışmacısı, dokunulmazlık kazanıyor. Peki, The Taste Türkiye yarışmacıları ve jürileri kimler?
Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendiriyorlar. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı “The Taste Türkiye”deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte, The Taste Türkiye'nin yarışmacıları ve haklarındaki bilgiler...
The Taste Yarışmacıları
Ayberk Kanar
Kırklareli Lüleburgazlı olan Ayberk Kanar 22 yaşında. Okulu ve iş hayatı için İstanbul’a geldi, 2 senelik üniversite hayatından sonra İstanbul da mesleğini icra etmeye çalışıyor.
Ayşen Renda
İstanbul doğumlu olan Ayşecan Renda 25 yaşında. Profesyonel pastacı olan Ayşecan, 7 yıldan beri bu işi yapıyor.
Mustafa Pekdemir
33 yaşındaki Mustafa 12 yaşından beri yemek yapıyor. Yarışmaya İstanbul dan katılıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa aşçılık yapıyor.
Hüseyin Metin Doğan
29 yaşındaki Hüseyin Metin Doğan, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Asıl mesleği olan inşaat mühendisi olan yarışmacı, 10 yaşında beri mutfakta olduğunu söylüyor.
Emel Karaca
45 yaşındaki tecrübeli yarışmacı, 2 erkek çocuk sahibi. 24 yıllık evli olan Emel Karaca, 24 yıl önce yaptığı tavukla kendini keşfettiğini söylüyor.
Ali Bank
38 yaşındaki yarışmacı aslen Trakyalı ancak İstanbul da yaşıyor. Yeme içme sektöründe 15 yıldan beri işletmecilik yapıyor.
Fırat Kaptan
Aslen Siirtli olan Fırat Kaptan, 35 yaşında. Aşçı olarak çalışan Fırat Kaptan, en az diğer yarışmacılar kadar iddialı.
Melike Yıldız
Moda tasarımı okuyan Melike Yıldız, 23 yaşında, yemek yapmayı çok seviyor.
Caner Çelik
37 yaşındaki yarışmacı İstanbul doğumlu ancak aslen Trabzonlu. Profesyonel olarak bir üniversitede aşçılık yapan Caner Çelik, yarışmaya eşinin tavsiyesi üzerine katıldı.
Ebru Öziç
26 yaşındaki Ebru Öziç, 8 yıldır (2011 yılından) beri aşçılık yapıyor.
Aysun Çağıltaş
29 yaşındaki Aysun Çağıltaş, kendisine oldukça güveniyor. Aşçılık yapan Aysun Çağıltaş, Nişantaşı’nda ünlü bir restoranda çalışıyor ve kendine oldukça güveniyor.
Berker Başmanav
23 yaşındaki Berker Başmanav, 4 yıldan beri İstanbul da profesyonel olarak aşçılık yapıyor.
Eren Babataş
Eren Babataş, yarışmacı profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Aşçılık okulunda liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi mutfak bölümünde tamamlayan 27 yaşında yarışmacı, Lüks oteller zincirlerinde aşçılık yapmış.
Hümeyra Karslı
Yarışmanın en genç isimlerinden Hümeyra Karslı, gastronomi okuyor. Aydın’da yaşayan 22 yaşındaki yarışmacı aslen Erzurumlu.
Emre Tiryaki
Emre Tiryaki, kendine çok güveniyor. Gastronomi bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Emre Tirtaki, 23 yaşında ve Kemerdere’den geliyor.
Güler Genç Atılganooğlu
34 yaşındaki Güler Genç Atılganooğlu, eğitimli şef olduğunu ancak tecrübesinin bulunmadığını söylüyor. Bodrum’dan yarışmaya katılan eşiyle birlikte köpek oteli işletiyor.
Çiğdem Kaya
Çiğdem Kaya, 32 yaşında ve 14 yıldan beri profesyonel olarak mutfakta çalışıyor. Şu anda eğitmen şeflik yapıyor.
Turhan Çiftçi
21 yaşındaki Turhan Çiftçi, İstanbul’un en ünlü restoranlarında çalıştı.
Sevgi Asan
Sevgi Asan, 28 yaşında ve Trabzonlu. Doğma büyüme Sakaryalı olan yarışmacı, daha önceki deneyimlerinde hüsran yaşadı.
Berker Varlık
34 yaşında olan Berker Varlık, Ankara’dan katılıyor. Profesyonel olarak aşçılık mesleği ile uğraşıyor.
Büşra Çetinkaya
25 yaşındaki yarışmacı Büşra Çetinkaya, küçük yaşlardan beri mutfakta olduğunu söylüyor.
Sabiha Aydoğdu
50 yaşında olan Sabiha Aydoğdu, 3 çocuk sahibi. Şu anda özel bir kolejde aşçı olarak çalışıyor.
Efe Kaan Ulu
25 yaşında olan Efe Kaan Ulu, gastronomi bölümünde akademisyen. Çin yemekleri üzerine eğitim almış.
Muhittin Fidan
Bolu Mengenli olan Muhittin Fidan, 30 yaşında. Namı Diğer 'Şef Tintin' olduğunu ve dünyanın en iyi restoranlarında çalıştığını ve eğitimlerini en iyi üniversitelerde aldığını söyleyen yarışmacı, oldukça iddialı.
Gizem Aydoğdu
Hemşire olarak çalışan 25 yaşındaki Gizem Aydoğdu’nun en büyük tutkusu yemek yapmak ve bu tutkunun kendisini şampiyon yapacağını söylüyor.
Selin Yardımcı
Vegan vejeteryan yemeklerde uzman olduğunu belirten Selin Yardımcı, 41 yaşında.
Ömer Kerim
Mutfakta disiplin ve titizliğin nasıl başarı getirdiğini göstermek için yarışmaya katılan Ömer Kerim, 27 yaşında ve aşçılık yapıyor.
Senan Ansen
Mesleği veteriner olmasına rağmen yemek konusunda oldukça iddialı olan Senan Ansen, 40 yaşında.
Buse
25 Yaşında aşçılık yapıyor.
Emirhan Turanlı
Gastronomi bölümü 3. sınıf öğrencisi Emirhan Turanlı, 20 yaşında.
Serap Doğan
Kendisini blogger olarak tanımlayan Serap Doğan, 33 yaşında
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