The Taste Türkiye jüri üyeleri kimler? The Taste Türkiye jürilerine dair merak edilenler
12 yarışmacının kıyasıya rekabet ederek şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağı The Taste Türkiye'de heyecanla beklenen 2. sezon başlıyor. Alanında uzman isimlerin jüri koltuğunda oturacağı The Taste Türkiye'nin kadrosuna bu yıl yeni isimler katıldı. Peki, The Taste Türkiye jüri üyeleri kimler?
The Taste Türkiye, çarşamba günleri FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlayacak. Geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen yarışmanın bu yılki jüri üyeleri; Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal olarak belirlendi. Öte yandan ünlü şef Hazer Amani de programın moderatörü olacak. İşte, The Taste Türkiye jürilerine dair merak edilenler...
Nefeslerin tutulduğu The Taste Türkiye'de yarışmacılar, 12 hafta boyunca hazırlayacakları lezzetli yemekleri Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani’ye beğendirmek için çaba gösterecek. İşte, yarışmanın jüri üyelerine ilişkin detaylar...
ALİ RONAY KİMDİR?
The Taste Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Ali Ronay'ın kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı ilgiyle takip edilen vatandaşlarca sorgulanıyor.
Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, bir otelin mutfağına kendi imzasını atmıştır.
Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, görev aldığı otelin köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.
Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.
Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
RAFET İNCE KİMDİR?
The Taste Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Rafet İnce'nin kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı ilgiyle takip edilen vatandaşlarca sorgulanıyor.
1981 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi gördü ve ardından stajını tamamladı.
Uluslararası aşçılık yarışmalarında çok sayıda madalya kazanan Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. Şu anda İstanbul'un ünlü bir otelinin executive chef’i olarak görev yapmaktadır.
"Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan İnce, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.
Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve bazı sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır.
"Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir.
Ulusal TV kanalında yemek programları yapan İnce, dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının da yazarıdır.
Öte yandan 2017’de "Gourmand world cookbook awards"da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü de almaya hak kazanmıştır.
ESEN HÜNAL KİMDİR?
The Taste Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Esen Hünal'ın kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı ilgiyle takip edilen vatandaşlarca sorgulanıyor.
1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ünlü bir gastronomi yazarı olan Teoman Hünal'dır. İtalyan Lisesi'nden mezun olmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Leiths School Of Food And Wine"da aşçılık ve restoran yönetimi eğitimini tamamladı.
Londra'da isim yapmış popüler restoranlarda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Beyoğlu'nda kendi açtığı mekanda şeflik yaptı.
Bir dönem CNN Türk'te program yapan Esen Hünal, kendi YouTube kanalında da yemek videoları yapmaktadır.
Esen Hünal son olarak The Taste Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olarak ekranlarda boy göstermektedir.
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