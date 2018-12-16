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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

The Protector (Hakan:Muhafız) oyuncuları kimler?

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The Protector (Hakan:Muhafız) oyuncuları kimler?

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi The Protector (Hakan: Muhafız), 14 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluştu. İstanbul’u gizemli yaratıklardan kurtarmak için mücadele eden Hakan’ın hikayesini anlatan The Protector’ınn başrolünü yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Peki, The Protector’ın oyuncu kadrosunda başka kimler var?

Türk dizisi Hakan Muhafız ya da dünya çapında bilinen adıyla The Proctector dijital platform üzerinden 10 bölüm olarak yayınlandı. 'Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' kitabından uyarlanan dizi, İngilizce, Yunanca, Arapça ve Türkçe olarak izlenebiliyor. Günümüz İstanbul'unda kadim bir gizli bir birlik ile bağını keşfeden Hakan'ın şehri ölümsüz düşmandan korumak için atıldığı maceraları fantastik bir şekilde aktaran The Protector’ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş gibi isimler yer alıyor.

THE PROTECTOR OYUNCULARI

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Türk model, dizi ve sinema oyuncusu Çağatay Ulusoy, 3 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde tamamladı. Çağatay Ulusoy'un hayatı 2010 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasıyla değişti. Bu yarışmadan birinci olduktan sonra Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersleri aldı. 2011 yapımı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Emir Sarrafoğlu'na hayat verdi. Hazal Kaya ile başrolü paylaştığı bu dizi uzun süre adından söz ettirdi. Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynamış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı. Bir dönem aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile Medcezir dizisinde başrolü paylaştı. Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu. Bir çok dizi ve film projesinde yer alan Çağatay Ulusoy son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinde Sarp karakterini canlandırdı. 

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim gördü

2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan Ayça Ayşin Turan, Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.  İlk sinema filmi, 2015’te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı.

OKAN YALABIK KİMDİR?

Balıkesirli bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimi Maçka İlköğretim Okulu'nda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi′nde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak oldu.Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen oyuncu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu'nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı. Daha sonra aynı sahnede Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. 2006 yılında Orhan Hakalmaz'ın seslendirdiği Şu Kışlanın Kapısına isimli türküye çekilen klipte,[4] 2007'de Sezin Akbaşoğulları ile birlikte Bosch reklamında oynadı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikâyesi, Serseri, Hatırla Sevgili  adlı TV dizilerinde rol aldı. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam Ödülleri töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’nda eğitim gördü. Çeşitli reklam ve animasyon filmi seslendirmeleri yapan Okan Yalabık, Uncharted 3: Drake's Deception oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake'i seslendirdi. 

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı tarîhi dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. Dizide rol gereği boğulmak suretiyle öldürüldü ve 82. bölümde diziden ayrıldı.

Yalabık, 2016 yılında Balkan Savaşı'nın geride bıraktığı etkileri beyazperdeye taşıyan, Ozan Açıktan'ın yönettiği Annemin Yarası filminde Mirsad karakterine hayat verdi. Aynı yıl Bülent Üstün'ün aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin isimli animasyon filminde Adnan ve Çizer, Kung Fu Panda 3'te ise ana kahraman Po'yu seslendirdi. Animasyon filmleri dışında reklam filmi seslendirmeleri de yapan sanatçı, seslendirmelerine Duygu Başara Seslendirme ve Menajerlik Ajansı bünyesinde devam etmektedir.

 

 

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