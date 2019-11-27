The Irishman yayınlandı mı? İşte, The Irishman oyuncuları ve konusu
Netflix filmi The Irishman, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla merak uyandırıyor. 20. yüzyılın en önemli figürleriyle çalışmış tetikçi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’daki organize suç dünyasını anlatan The Irishman, bugün yayınlandı. İşte, The Irishman filminin oyuncuları ve konusu...
Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği ve senaryosu Steven Zaillian tarafından yazılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı biyografik suç filmi The Irishman, yayına girdi.
Hollywood’un efsanevi isimleri Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiriyor 20. yüzyılın en önemli figürleriyle çalışmış tetikçi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’daki organize suç dünyasını anlatan “The Irishman”, Netflix üzerinden izlenebiliyor.
THE IRISHMAN FİLMİNİN KONUSU
Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev alan eski bir asker olan Frank Sheeran, New York'un beş büyük mafya ailesinden biri olan Russell Bufalino için pek çok cinayet işliyor, dolandırıcılık yapıyor. Film hem ‘İrlandalı' (The Irishman) lakaplı Frank Sheeran'ın hayatından kesitler sunuyor, hem de Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna değiniyor.
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