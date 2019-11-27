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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

The Irishman yayınlandı mı? İşte, The Irishman oyuncuları ve konusu

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The Irishman yayınlandı mı? İşte, The Irishman oyuncuları ve konusu

Netflix filmi The Irishman, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla merak uyandırıyor. 20. yüzyılın en önemli figürleriyle çalışmış tetikçi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’daki organize suç dünyasını anlatan The Irishman, bugün yayınlandı. İşte, The Irishman filminin oyuncuları ve konusu...

Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği ve senaryosu Steven Zaillian tarafından yazılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı biyografik suç filmi The Irishman, yayına girdi.

Hollywood’un efsanevi isimleri Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiriyor 20. yüzyılın en önemli figürleriyle çalışmış tetikçi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’daki organize suç dünyasını anlatan “The Irishman”, Netflix üzerinden izlenebiliyor.

THE IRISHMAN FİLMİNİN KONUSU

Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev alan eski bir asker olan Frank Sheeran, New York'un beş büyük mafya ailesinden biri olan Russell Bufalino için pek çok cinayet işliyor, dolandırıcılık yapıyor. Film hem ‘İrlandalı' (The Irishman) lakaplı Frank Sheeran'ın hayatından kesitler sunuyor, hem de Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna değiniyor.

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