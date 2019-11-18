Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Ezildi’nin sunduğu Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir? İşte, birbirinden iddialı yarışmacılar hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Peki, 18 Kasım Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, o yarışmacılar hakkında bazı bilgiler
Gönül Erdoğan, 27 yaşında öğrenci ve spor eğitmeni. Kendisini sıcakkanlı ve geveze olarak yarışmacı, dövüş sporları ile yakından ilgileniyor ve kick boks yapıyor.
Yeşim Türkay, 44 yaşında ve ev hanımı. Evli ve 2 çocuk annesi Yeşim Hanım aslen Tokatlıdır. Pratik ve hızlı olmakla övünen Yeşim Türkay, hamarat ev hanımlarını temsilen yarışmaya katıldığını ifade ediyor.
Tuğçe Atılay, 28 yaşında ve ev hanımı. Kendisini deli, çılgın ve geveze olarak tanımlayan yarışmacı, "bazen o kadar çok konuşuyorum ki kendi başım ağrıyor" ifadesini kullanıyor. En renkli yarışmacılardan birisi olmaya aday gibi görünüyor.
Emel Aydın, 32 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 2 çocuk annesi Emel Hanım, 6. hissinin kuvvetli olduğunu iddia ediyor ve birincinin kendisi olduğunu ifade ediyor. Zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor.
Sevil Ülken, 37 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 3 çocuk annesi olan Sevil Hanım, aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalıdır. Dikkat çeken yarışmacılardan birisi olacağa benziyor.
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