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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir?

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Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Ezildi’nin sunduğu Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir? İşte, birbirinden iddialı yarışmacılar hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Peki, 18 Kasım Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, o yarışmacılar hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir

Gönül Erdoğan, 27 yaşında öğrenci ve spor eğitmeni. Kendisini sıcakkanlı ve geveze olarak yarışmacı, dövüş sporları ile yakından ilgileniyor ve kick boks yapıyor. 

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir

Yeşim Türkay, 44 yaşında ve ev hanımı. Evli ve 2 çocuk annesi Yeşim Hanım aslen Tokatlıdır. Pratik ve hızlı olmakla övünen Yeşim Türkay, hamarat ev hanımlarını temsilen yarışmaya katıldığını ifade ediyor.

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir

Tuğçe Atılay, 28 yaşında ve ev hanımı. Kendisini deli, çılgın ve geveze olarak tanımlayan yarışmacı, "bazen o kadar çok konuşuyorum ki kendi başım ağrıyor" ifadesini kullanıyor. En renkli yarışmacılardan birisi olmaya aday gibi görünüyor.

Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir

Emel Aydın, 32 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 2 çocuk annesi Emel Hanım, 6. hissinin kuvvetli olduğunu iddia ediyor ve birincinin kendisi olduğunu ifade ediyor. Zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor.


Temizlik Benim İşim 18 Kasım yarışmacıları kimdir


Sevil Ülken, 37 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 3 çocuk annesi olan Sevil Hanım, aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalıdır. Dikkat çeken yarışmacılardan birisi olacağa benziyor.

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