Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim yarışmasının yarışmacıları, 14 Ekim Pazartesi günü tanıtıldı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Temizlik Benim İşim yarışmacıları arasında bir isim, çekilecek olan kura neticesinde ilk gün yarışmacısı olacak. İşte, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları hakkında izleyicilerin merak ettiği detaylar
14 Ekim Pazartesi günü açıklanan Temizlik Benim İşim yarışmacıları, iddialarını belirtti. Kadir Ezildi ile birlikte temizlik yapacak olan 5 isim yarışmanın ilk günü açıklandı. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmasının 14-18 Ekim yarışmacıları kimlerdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI KİMDİR?
Mehmet Arslan, 26 yaşında ve yazarlık yapmaktadır. Temizliğine çok güvenen, özellikle giyimine özen gösteren Mehmet bey iddialı tavırlar ortaya koydu.
Güzin Yaman, 25 yaşında ve ameliyat hemşiresidir. Çocukluk hayali haber spikeri olmak olan Yıldız Tilbe hayranı Güzin Hanım, Temizlik Benim İşim’e renk katmaya geliyor.
Meral Pazar, 32 yaşında ve serbest meslek erbabıdır. Hayatındaki dramatik olaylara karşın hep dik durmayı başaran Meral Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vuracağa benziyor.
Gülseven Tümer, 48 yaşında ve ev hanımı. Ev işi yapmaktan hoşlanan, yemek yapma konusundaysa hayli iddialı olan Gülseven Hanım, Temizlik Benim İşim'de maharetlerini sergilemek istiyor.
Asiye Bilir 35 yaşında ve ev hanımıdır. Asiye Hanım, Temizlik Benim İşim'de birincilik mücadelesi vermeye hazırlanıyor.
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