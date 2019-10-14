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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir?

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Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim yarışmasının yarışmacıları, 14 Ekim Pazartesi günü tanıtıldı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Temizlik Benim İşim yarışmacıları arasında bir isim, çekilecek olan kura neticesinde ilk gün yarışmacısı olacak. İşte, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları hakkında izleyicilerin merak ettiği detaylar

14 Ekim Pazartesi günü açıklanan Temizlik Benim İşim yarışmacıları, iddialarını belirtti. Kadir Ezildi ile birlikte temizlik yapacak olan 5 isim yarışmanın ilk günü açıklandı. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmasının 14-18 Ekim yarışmacıları kimlerdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI KİMDİR?

Mehmet Arslan, 26 yaşında ve yazarlık yapmaktadır. Temizliğine çok güvenen, özellikle giyimine özen gösteren Mehmet bey iddialı tavırlar ortaya koydu.

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir

Güzin Yaman, 25 yaşında ve ameliyat hemşiresidir. Çocukluk hayali haber spikeri olmak olan Yıldız Tilbe hayranı Güzin Hanım, Temizlik Benim İşim’e renk katmaya geliyor.

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir

Meral Pazar, 32 yaşında ve serbest meslek erbabıdır. Hayatındaki dramatik olaylara karşın hep dik durmayı başaran Meral Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vuracağa benziyor.

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir

Gülseven Tümer, 48 yaşında ve ev hanımı. Ev işi yapmaktan hoşlanan, yemek yapma konusundaysa hayli iddialı olan Gülseven Hanım, Temizlik Benim İşim'de maharetlerini sergilemek istiyor.

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir

 Asiye Bilir 35 yaşında ve ev hanımıdır. Asiye Hanım, Temizlik Benim İşim'de birincilik mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim yarışmacıları kimdir

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