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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 13 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

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Temizlik Benim İşim 13 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oluyor. Haftanın son gününde kısıtlı bir zaman diliminde evin her köşesini temizlemeye gayret eden Esra, haftanın diğer yarışmacıları Öykü, Aysel, Abdülkadir ve Gülşah puanlarını kullandı. Verilen puanlar Temizlik Benim İşim birincisini belirledi. Peki, Temizlik Benim İşim 13 Eylül birincisi kim oldu? İşte, gün sonunda yaşananlar

Temizlik Benim İşim 13 Eylül birincisi, yapılan oylama neticesinde belli oldu. 4 yarışmacının verdiği puan dışında Kadir Ezildi'nin verdiği puan, haftanın birincisini belirledi. Peki, Temizlik Benim İşim 13 Eylül birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim'in son bölümünde yaşanan olaylar

Tüm eleştirilere rağmen Öykü, Esra'ya 3 puan verdi. Aysel'in Esra'ya puanı 1 oldu. Abdülkadir Esra'nın puanını 3 olarak belirledi. Son olarak Gülşah ise Esra'ya 2 puan verdi. 

Böylece;

Toplam 15 puan alan Esra, bu haftanın beşincisi,
Toplam 17 puan alan Aysel bu haftanın ikincisi,
Toplam 18 puan ile birinciliği alan isim Öykü oldu.
Toplam 16 puan alan Gülşah ve Abdülkadir ise üçüncülüğü paylaştı.

TEMİZLİK BENİM YARIŞMACILARI KİMDİR?

Aysel Sancak, 42 yaşında ve ev hanımıdır. Maharetli olduğunu göstermek için yarışmaya kekle gelen Aysel Hanım oldukça iddialı olmasına rağmen temizleyeceği evi görünce gözü korktu. Hatta rakiplerinin bile oldukça tiksindiği evi Aysel Hanım 4 saatte temizleyecek mi büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Temizlik Benim İşim 13 Eylül haftanın birincisi kim oldu

Öykü Yılmaz, 25 yaşında ve öğrencidir. Temizlik Benim İşim yeni hafta yarışmacılarından Öykü Yılmaz kimdir çok merak ediliyor. 25 yaşında olan Öykü Yılmaz, öğrenci. Tezcanlı, neşeli ve konuşkan olarak kendini tanımlayan Öykü hanım temizliği terapi olarak görüyor. 

Temizlik Benim İşim 13 Eylül haftanın birincisi kim oldu

Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve güvenlik amiridir. Temizlik Benim İşim 9-13 Eylül haftasının tek erkek yarışmacısı Abdülkadir Fison, 32 yaşında ve evli. Güvenlik amiri olan Abdülkadir beyin bir kızı var. Çocukluktan beri temizlik takıntısı olan Abdülkadir Fison, bu hafta kadın yarışmacılara meydan okumaya geldi. 

Temizlik Benim İşim 13 Eylül haftanın birincisi kim oldu

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