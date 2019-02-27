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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Tek Yürek 4. bölüm fragmanında ekibin başındaki dertler bitmiyor

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Tek Yürek 4. bölüm fragmanında ekibin başındaki dertler bitmiyor

Tek Yürek dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yaralı olan Yiğit hastaneye götürülürken ekibin başındaki diğer dertler ise bitmek bilmez. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Tek Yürek dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Asude’nin başına açtığı bir dert yüzünden, Halit, geceyi nezarethanede geçirmek zorunda kalacaktır. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yaralı olan Yiğit hastaneye götürülürken ekibin başındaki diğer dertler ise bitmek bilmez. Akif kötü sonla karşı karşıyadır, peşindeki esrarengiz adamlar onu bulmuştur. Halit ise Akif’i korumaya çalışırken karakolluk olacaktır. Yiğit ve arkadaşları da Akif’in sırrını öğrenecektir. Bir şekilde onu bu durumdan kurtarmaları gerekmektedir.
Ama nasıl ?

Bu sırada Asude’nin başına açtığı bir dert yüzünden, Halit, geceyi nezarethanede geçirmek zorunda kalacaktır. Durumun Deniz’e yansımamasını isteyen Halit, Yiğit’ten çocuklarına göz kulak olmasını ister. Bu durum Yiğit ve Deniz’i daha da yakınlaştıracaktır. Öte yandan Hazal da Yiğit’e ültimatom vermiş, ilişkilerine bir isim koyması için onu sıkıştırmıştır. Genç adam iki ateş arasında kalacaktır.

Yalanı yüzünden İlknur’a karşı zor durumda kalan Yusuf ise, Aslı’ya gerçeği söylemeye karar verir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır, üstelik bir düşman edinecektir.

Bütün ekip, hatta Sait bile, Akif için birlik olmuşken, tatsız bir haber de Murat Başkan’dan gelecektir.

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