Tehlikeli Karım dizisinin 2. bölüm fragmanına Alper'in gözyaşları damga vuruyor
Tehlikeli Karım dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hastaneye getirilen Derin’i görmek için Alper apar topar hastaneye giderken, Alper’in annesinin Seda’ya saldırdığı anlar heyecanı arttırıyor. İşte, Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanı.
Alper’in gözyaşları içinde “Sana bu yaşattıklarım için gerçekten kendimden nefret ediyorum, çok üzgünüm!” sözleriyle Derin’den af dilediği tanıtımda Seda, Alper’in peşinden ayrılmıyor. Şüpheleri giderek artan Başkomiser Fırat’ın “Bu kadında bir iş var. Ben bu oyunu bozarım arkadaş!” sözleri dikkat çekerken, “Başardım!” diyen Derin’in merdivenlerden yuvarlanması heyecanı arttırıyor. İşte, Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanı
Hastaneye getirilen Derin’i görmek için Alper apar topar hastaneye giderken, Alper’in annesinin Seda’ya saldırdığı anlar heyecanı arttırıyor. Başkomiser Fırat’ın “Fidyeci hesapta 5 milyon olduğunu nereden biliyor” sorusuna Derin’in ne cevap vereceği merakla beklenirken, Alper ve Seda sorguya alınıyor. Seda, “Karını öldürmezsen yüzümü bir daha göremezsin!” sözlerini kabul etmezken, duştan çıktığı sırada Çınar’ı karşısında bulan Derin’in yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.
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