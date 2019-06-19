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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Talat Bulut kimdir? Eski eşi Pınar Afşar hakkında bilgiler

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Talat Bulut kimdir? Eski eşi Pınar Afşar hakkında bilgiler

Buket Aydın'ın CNN Türk için hazırladığı ‘40’ programının konuğu bu kez Talat Bulut oldu. Usta oyuncu ‘Neden sosyal medyada paylaştığı videolar olay oluyor? Eski eşi Pınar Afşar ile neden 3 kez evlenip boşandı? ’ gibi birçok soruya içtenlikle yanıt verdi. Peki, Talat Bulut kimdir? Eski eşi Pınar Afşar hakkında bilgiler

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır. Bu filmin kadrosunda yer alan Pınar Avşar ile 3 kez evlenip boşandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Talat Bulut, Pınar Avşar ile olan evliliğinden doğan kızıyla da sık sık paylaşım yapıyor.

PINAR AFŞAR KİMDİR?

Pınar Afşar, 1 Ocak 1961 tarihinde dünyaya geldi. Talat Bulut ile meslektaş olan Pınar Afşar, Firar, Sultanoğlu (Ayşe), Suçumuz İnsan Olmak, Günah Gecesi, Yol Arkadaşım projelerinde yer aldı.

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