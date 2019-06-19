Talat Bulut kimdir? Eski eşi Pınar Afşar hakkında bilgiler
Buket Aydın'ın CNN Türk için hazırladığı ‘40’ programının konuğu bu kez Talat Bulut oldu. Usta oyuncu ‘Neden sosyal medyada paylaştığı videolar olay oluyor? Eski eşi Pınar Afşar ile neden 3 kez evlenip boşandı? ’ gibi birçok soruya içtenlikle yanıt verdi. Peki, Talat Bulut kimdir? Eski eşi Pınar Afşar hakkında bilgiler
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır. Bu filmin kadrosunda yer alan Pınar Avşar ile 3 kez evlenip boşandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Talat Bulut, Pınar Avşar ile olan evliliğinden doğan kızıyla da sık sık paylaşım yapıyor.
PINAR AFŞAR KİMDİR?
Pınar Afşar, 1 Ocak 1961 tarihinde dünyaya geldi. Talat Bulut ile meslektaş olan Pınar Afşar, Firar, Sultanoğlu (Ayşe), Suçumuz İnsan Olmak, Günah Gecesi, Yol Arkadaşım projelerinde yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle