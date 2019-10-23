Survivor'ın ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu - Ersin Korkut kimdir?
Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu. BKM Mutfak ekibiyle tanınan ve sempatik tavırlarıyla bilinen Ersin Korkut, bu kez ıssız adada mücadele edecek. Peki, Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Ersin Korkut kimdir?
Hakkari doğumlu Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın kuzeni olan Ersin Korkut, usta oyuncunun desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Ersin Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak da çalışmıştı. Yılmaz Erdoğan, sempatik oyuncuyu Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırdı ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir cips reklamında oynayan Ersin Korkut, "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanındı.
2005 yapımı Organize İşler ile beyazperdeye de el atan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.
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