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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Survivor'da son iletişim ödülünü kimler kazandı?

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Survivor'da son iletişim ödülünü kimler kazandı?

Survivor 2019'da final için geri sayım devam ederken, ekranlara gelen 99. bölümde son iletişim oyunu oynandı. Yarışmacıların teknoloji evinde iletişim kurmasını sağlayan oyun yine rekabet dolu anlara sahne oldu. Ödülü kazanan yarışmacılar, teknoloji evine giderek sevdikleri ile hasret giderdi. Peki, Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü kimler kazandı? İşte, Survivor'un 99'uncu bölümünde yaşananlar.

Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçtiğimiz bölümünde yapılan elemenin ardından rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayında macerasına başlayan yarışma kısa bir süre sonra final yapacak. Dominik'te finale doğru rekabet daha fazla kızışırken, yarışmacıların oyunlara olan motivasyonu da girecek arttı. Survivor'un 19 Haziran tarihli yayınlanan 99. bölümünde son iletişim oyunu oynandı. Oyunu kazanan yarışmacılar yakınları ile teknolojik yollardan görüşme şansı yakaladı. İşte, Survivor'da bu hafta iletişim oyununu kazanan yarışmacılar.

İLETİŞİM OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2019'un 99. bölümünde son iletişim oyunu oynandı. Survivor'da rekabetin her an arttığı anlarda yarışmacılar aileleriyle görüşmek için mücadele verdi. Survivor'da son iletişim oyununu erkeklerde Okay, kadınlarda ise Seda kazandı. Ödül sonrası teknoloji evine giden yarışmacılar sevdikleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi. Yarışmacıların o anları duygusal anlar yaşattı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENMİŞTİ? 

Survivor'un geçtiğimiz bölümünde nakit para ödülü oynandı. 10 bin euroyu kazanailmek için yarışmacılar mücadele etti. Öte yandan yarışmada eleme heyecanı yaşandı. Afroditi, Nikos ve Kyriakos eleme adayı olarak belirlenmişti. Survivor'dan bu hafta Kyriakos elenerek adaya veda eden isim oldu.

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