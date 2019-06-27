Survivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?
GeriTelevizyon Survivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.06.2019 - 23:42, Son Güncelleme:

Survivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?

Survivor 2019'da büyük final için günler kala, 27 Haziran tarihinde son dokunulmazlık oyunu ve son eleme heyecanı yaşandı. Survivor'un şampiyonunu belirlemede kritik olan dokunulmazlık oyunu, hiç olmadığı kadar kritik ve zorlu anlara sahne oldu. Peki, Survivor'un 106. bölümünde son dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'dan final öncesi kim elendi? İşte, Survivor'un 106. bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler.

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gitti. İşte, Survivor'da final öncesi elenen son yarışmacı.

SURVİVOR'DA SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019'da son dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadele yaşandı. 30 Haziran Pazar günü yapılacak büyük finalde, Survivor şampiyonunu belirlemede büyük rol oynayan dokunulmazlık mücadelesi her iki takımı da oldukça zorladı. Dokunulmazlık oyununda Dimitra ve Afroditi karşı karşıya geldi. Dimitra, dokunulmazlık oyununda sayıyı kaybedince sinirden parkuru yumrukladı. Öte yandan, Okay ile Yusuf arasında oyun sırasında kısa bir gerginlik yaşandı. İkilinin tartışmasına Seda'dan tepki geldi. Survivor'un 106. bölümünde son dokunulmazlık oyununu, siyah takım kazandı. Beyaz takımdan bir isim adaya veda edecek.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2019'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme için yarışmacılar konseye gitti. Survivor'un 106. bölümünde bir Türk isim son eleme gecesinde adaya veda edecek. Survivor'dan elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Romanya'da Burak Özçivit izdihamı
Romantik tatil
1 yıl 1 ay gibi geçti
50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı