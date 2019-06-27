Survivor'da son dokunulmazlık heyecanı! Survivor'dan final öncesi kim elendi?
Survivor 2019'da büyük final için günler kala, 27 Haziran tarihinde son dokunulmazlık oyunu ve son eleme heyecanı yaşandı. Survivor'un şampiyonunu belirlemede kritik olan dokunulmazlık oyunu, hiç olmadığı kadar kritik ve zorlu anlara sahne oldu. Peki, Survivor'un 106. bölümünde son dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'dan final öncesi kim elendi? İşte, Survivor'un 106. bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler.
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gitti. İşte, Survivor'da final öncesi elenen son yarışmacı.
SURVİVOR'DA SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2019'da son dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadele yaşandı. 30 Haziran Pazar günü yapılacak büyük finalde, Survivor şampiyonunu belirlemede büyük rol oynayan dokunulmazlık mücadelesi her iki takımı da oldukça zorladı. Dokunulmazlık oyununda Dimitra ve Afroditi karşı karşıya geldi. Dimitra, dokunulmazlık oyununda sayıyı kaybedince sinirden parkuru yumrukladı. Öte yandan, Okay ile Yusuf arasında oyun sırasında kısa bir gerginlik yaşandı. İkilinin tartışmasına Seda'dan tepki geldi. Survivor'un 106. bölümünde son dokunulmazlık oyununu, siyah takım kazandı. Beyaz takımdan bir isim adaya veda edecek.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme için yarışmacılar konseye gitti. Survivor'un 106. bölümünde bir Türk isim son eleme gecesinde adaya veda edecek. Survivor'dan elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
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