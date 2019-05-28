Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Ödül oyununda büyük mücadele
Survivor 2019'da finale doğru yaklaşılırken, eski Survivor yıldızlarının yarışmaya katılması ile nefes kesen mücadeleler ekranlara yansıyor. Survivor'un 81. bölümünde sembol oyunu ardından da Mykonos tatili ödül oyunu oynandı. Tatil ödülü için Survivor yıldızları ve 2019 Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi. Peki, sembol ve ödül oyununu kimler kazandı?
Farklı oyunlarla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Survivor Türkiye-Yunanistan 28 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümü ile ekranlara geldi. Survivor'un eski isimleri geçtiğimiz günlerde yarışmaya yeniden dahil olarak, yeni yarışmacılara karşı mücadele etmeye başladı. İşte, Survivor'un 81'nci bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'un 81. bölümünde eski ve yeni yarışmacılar parkurda Mykonos tatili için parkurda kıyasına mücadele etti. Dalaka ile karşı karşıya gelen Nagihan performansı ile göz doldurdu. yarışmanın ilerleyen dakikalarında Damla da Dalaka'yla baş başa giden mücadele sonrası zafer kazandı. Survivor'da tatil ödülünü Survivor yıldızları 10' a 8 kazandı. Survivor yıldızları ödül oyunu sonrası galibiyeti parkuda şov yaparak kutladı. Oyun sonrası tüm yarışmacılar aynı masada yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81. bölümünde ödül oyunu sonrası sembol mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar için büyük ödem taşoyan sembol oyununda adeta nefes kesen anlar yaşandı. Sembol oyununu kazanan takım yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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