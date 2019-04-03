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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Survivor'da sembol ödül oyununu kimler kazandı? 3 Nisan Survivor kazanan isimleri

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Survivor'da sembol ödül oyununu kimler kazandı? 3 Nisan Survivor kazanan isimleri

TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı yarışmalar ile ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. 3 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelen programın 40. bölümünde, sembol finalini kazanarak bazı isimler birleşme partisine gitmeye hak kazandı. Peki, Survivor'da kimler sembol ödül oyununu kazandı? İşte, Survivor'un bu akşam yayınlanan 40. bölümünde yaşananlar...

Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başlarken, yarışmacılar da birleşme partisi için bu akşam parkurda ter döktü. Erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı yarıştığı sembol final oyununu bazı yarışmacılar kazanarak birleşme partisine gitmeye hak kazandı. İşte Survivor 2019'un 40. bölümüne dair bilgiler...

SURVİVOR'DA SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların birleşme partisi için kıyasıya mücadele ettiği sembol final oyununda erkekler ve kadınlar ayrı ayrı yarıştı. Oyunun sonunda erkeklerde Yusuf kazandı. Kadınlarda ise sembol final ödülünün sahibi Büşra oldu. Böylelikle Yusuf iki hafta üst üste dokunulmazlık kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarında seyirciler tarafından heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da dün akşam araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'un 39. bölümünde, yarışmacıların siyah ve beyaz olmak üzere iki takım olarak karışık yarıştığı oyunda, yarışmacılar parkurda yine ter döktü. Gecenin sonunda bir kişi ise araba ödülünün sahibi oldu. İlerleyen dakikalarda ise yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'un 39. bölümünde araba ödülünü kim kazandı? Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'un dün akşamki bölümünde yaşananlar...

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Araba ödüllü yarışma için yarışmacıların siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı takım oluşturduğu oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Kıran kırana geçen oyunda Sude ve Dalaka iki ayrı takım oluşturdu. Survivor'un 39. bölümünde ise bu hafta arabayı kazanan kişi Sude oldu.

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