Survivor’da ilk finalist kim oldu? Final ne zaman?
Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde sembol yarı finali heyecanı yaşandı, finale yükselen ilk isim belli oldu. Kazanan kişi, finale çıkan dört isimden biri olmayı garantiledi. Peki, Survivor’da ilk finalist kim oldu? Final ne zaman? İşte, Survivor son bölümünde yaşananlar
Final için gün sayan Survivor, 22 Haziran Cumartesi günü 101. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde önce dokunulmazlık, sonrasında finale yükselecek ilk ismi belirlemek için sembol oyunu finali oynandı. Nefes kesen sembol oyunu ardından adını finale yazdıran ilk isim netleşti. Peki, Survivor’da ilk finalist kim oldu? Final ne zaman?
Kadınlarda, tek yarışmacı olan Seda direkt olarak sembol finalinin ilk yarışmacısı olurken, erkeklerde Yusuf ikinci sembol finalisti oldu. Survivor finaline yükselen isim Seda oldu. Seda, finale çıkan dört isimden biri olmayı garantiledi. Survivor finali 30 Haziran Pazar günü yapılacak.
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