Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele
GeriTelevizyon Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
01.06.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele

Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Survivor'un finaline kısa zaman kala ekranlara gelen 84. bölümünde, dokunulmazlık ve sembol oyunu mücadelesi yaşandı. Peki, büyük ilgi toplayan Survivor 2019'da, haftanın birinci dokunulmazlık oyununu ve sembol ödülünü kimler kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.

Rekabetin giderek arttığı yarışma programı Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 1 Haziran'da ekranlara gelen 84. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Sembol oyununda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı mücadele etti. Survivor'un 84. bölümünde dokunulmazlık oyununda ise kısayı rekabet yaşandı. Öte yandan Emre'nin dokunulmazlık oyunundaki performansı ise büyük beğeni topladı. İşte, Survivor'da bu hafta sembol ve dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacılar.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 84. bölümünde kadınlar ve erkekler sembol oyunu için ayrı ayrı yarıştı. Sude başarılı atışlarıyla rakibi Seda'yı parkurda oldukça zorladı. Seda kendisiyle ilgili eleştiride bulunarak, "Duraklama dönemindeyim" dedi. Bu hafta Survivor 2019'da sembol oyununu Sude Burcu kazandı. Erkeklerde ise sembolün kazananı Emre Durak oldu. Yarışmacılar oyun sonrası moral depoladı.

HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar için büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununda Dominik'te nefes kesen bir mücadele yaşandı. Parkurda kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık yarışmasını 10'a 4 siyah takım kazandı. Survivor siyah takım yarışmacıları oyun sonrası eğlenceli anlar yaşayarak zaferi kutladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Müge Boz: Evet hakkımızda çıkan haberler doğru!
Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı
'Heyecanla LGS’nin bitmesini beklerken'
Aşk bitti sakallar gitti