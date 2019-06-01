Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununda büyük mücadele
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım heyecanı başladı. Survivor'un finaline kısa zaman kala ekranlara gelen 84. bölümünde, dokunulmazlık ve sembol oyunu mücadelesi yaşandı. Peki, büyük ilgi toplayan Survivor 2019'da, haftanın birinci dokunulmazlık oyununu ve sembol ödülünü kimler kazandı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.
Rekabetin giderek arttığı yarışma programı Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 1 Haziran'da ekranlara gelen 84. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Sembol oyununda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı mücadele etti. Survivor'un 84. bölümünde dokunulmazlık oyununda ise kısayı rekabet yaşandı. Öte yandan Emre'nin dokunulmazlık oyunundaki performansı ise büyük beğeni topladı. İşte, Survivor'da bu hafta sembol ve dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacılar.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 84. bölümünde kadınlar ve erkekler sembol oyunu için ayrı ayrı yarıştı. Sude başarılı atışlarıyla rakibi Seda'yı parkurda oldukça zorladı. Seda kendisiyle ilgili eleştiride bulunarak, "Duraklama dönemindeyim" dedi. Bu hafta Survivor 2019'da sembol oyununu Sude Burcu kazandı. Erkeklerde ise sembolün kazananı Emre Durak oldu. Yarışmacılar oyun sonrası moral depoladı.
HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar için büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununda Dominik'te nefes kesen bir mücadele yaşandı. Parkurda kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık yarışmasını 10'a 4 siyah takım kazandı. Survivor siyah takım yarışmacıları oyun sonrası eğlenceli anlar yaşayarak zaferi kutladı.
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