Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden farklı oyunlarla büyük ilgi gören Survivor 2019'un 72. bölümünde dokunulmazlık ve erzak ödülü oyunu oynandı. Survivor'da finale doğru heyecan artarken yarışmacılar, parkurda kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor'da bu hafta dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Erzak ödülünün sahibi hangi takım oldu? İşte, Survivor'un 72. bölümünde yaşananlar.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Survivor'un ekranlara gelen 72. bölümünde, yarışmacılar erzak ve dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazananlar.
ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Dominik'te devam eden mücadele büyük finale doğru yarışmacılar arasındaki rekabette kızışmaya başladı. Survivor'un 72. bölümünde, erzak ödülü oynandı. Erzak oyununda siyah ve beyaz takım parkurda kıran kırana mücadele etti. Survivor Türkiye- Yunanistan'da bu hafta erzak ödülünü 10'a 9 siyah takım kazandı. Böylece siyah takım yarışmaca daha fazla motive oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 72. bölümünde dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, yine büyük mücadele verdi. Dokunulmazlık ödülünün kazananı gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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