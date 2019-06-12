Survivor'da bil bakalım oyununu kim kazandı? İşte 93. bölümde yaşananlar
Survivor Türkiye-Yunanistan'da büyük final için geri sayım heyecanı başlarken, ekranlara gelen 93. bölümde bil bakalım yarışması yapıldı. Her bölüm birbirinden farklı oyunlarla izleyicinin dikkatini çeken Survivor'da, bil bakalım yarışması keyifli anlar yaşattı. Peki Survivor'da bu hafta bil bakalım oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un 93. bölümünde yaşananlar.
Survivor 2019'da büyük finale doğru rekabet giderek arttı. Yarışmacılar finale kadar kalmak için rakiplerine karşı büyük mücadele verirken, Survivor'un 12 Haziran tarihli 93. bölümünde bil bakalım yarışması düzenlendi. İşte, Survivor 2019'un 93. bölümünde bil bakalım oyununun kazananı...
BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'un 93. bölümünde bil bakalım heyecanı vardı. Türk yarışmacı Okay, bil bakalım oyununda soruyu yanlış anlamasına rağmen yine kazandı. Okay'ın soruyu yanlış anlaması ilginç anlara sahne oldu. Öte yandan, bil bakalım oyununda iki yarışmacı da aynı anda soruyu doğru bildi. Survivor 2019'un ekranlara gelen 93. bölümünde bil bakalım oyununun kazananı ilerleyen dakikalarda belli olacak.
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